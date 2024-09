Damiano David esordisce come solista. Ora cosa ne sarà dei Maneskin?

Ascolta ora 00:00 00:00

I Maneskin si sono presi una pausa e dopo l'ultimo incredibile concerto tenutosi a Parigi il 22 agosto - data che ha segnato la fine del loro tour estivo - i quattro artisti hanno intrapreso strade differenti. Dopo Victoria De Angelis, che è stata impegnata come disc jockey in giro per il mondo e ha cantato al fianco di Anitta nel brano "Get up b*tch. Shake ya ass", anche Damiano David ha deciso di intraprendere un progetto solista.

Il video che annuncia l'uscita di "Everywhere"

L'annuncio è arrivato poche ore fa, quando Damiano ha pubblicato sui suoi account social un misterioso video con il quale ha svelato la data di uscita del suo nuovo progetto solista dal titolo "Everywhere". Impossibile sapere se si tratterà di un singolo o di un album, ma la data è fissata per il 27 settembre e i fan sono già in fibrillazione tanto che il nome di Damiano David è volato nelle tendenze della piattaforma X. Secondo la fanbase dei Maneskin Damiano potrebbe cantare il suo nuovo brano in anteprima mondiale al Suzuky Music Party, il nuovo programma di Amadeus, che andrà in onda sul Nove il prossimo 22 settembre. Ma al momento si tratta solo di supposizioni visto che l'elenco degli artisti che parteciperanno all'evento non è ancora stato ufficializzato.

Il progetto solista di Damiano David

Che il cantante romano fosse pronto a compiere il grande passo lo si era capito durante l'intervista rilasciata qualche mese fa a "The Allison Hagendorf Show". Alla domanda su un possibile futuro da solista lontano dai Maneskin Damiano David aveva risposto: " Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L'unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho ". Un pensiero condiviso anche dagli altri componenti della band, che si erano detti curiosi di poter esplorare nuove opportunità professionali lontano dal gruppo.

Con l'ultimo annuncio di David, però, una domanda ha iniziato a tormentare i supporters della band: i Maneskin torneranno insieme? I beneinformati dicono che non c'è da preoccuparsi ma ai fan non è sfuggito unscomparso dalla pagina Instagram di Damiano. Il cantante ha rimosso la parola Maneskin dal suo nome utente e dalla biografia del suo profilo come a voler sottolineare che per il momento lui corre da solo.