David Beckham e Leo Messi: cena stellare insieme alle mogli a Miami

Una cena stellare che ha visto protagonisti David Beckham e Leo Messi, insieme alle rispettive mogli, Victoria Beckham e Antonella Roccuzzo. Il tutto è avvenuto in un locale esclusivo di Miami, dove il calciatore argentino ha deciso di proseguire la sua carriera firmando un contratto faraonico - che lo legherà fino al 2025 - con il club fondato proprio dal marito dell’ex Spice Girl, l’Inter Miami. Inutile dire che i paparazzi non hanno perso occasione di immortalare il quartetto vip.

La cena stellare

Per l’occasione, l’ex calciatore inglese e la moglie Victoria hanno optato per un look total black; una mise sobria ed elegante; a colpire, in particolare, la scelta di lady Beckham che, nonostante fosse notte, ha scelto di indossare degli occhiali da sole, anche questi, in linea con il resto dell’outfit, rigorosamente neri. La Pulce ha invece preferito un abbigliamento più casual: pantaloni chiari, camicia fantasia e sneakers. Antonella, al contrario dell’ex Posh Spice, ha deciso di sfoggiare un minidress rosa "barbie" particolarmente sexy. Le due celeberrime coppie, tuttavia, non erano da sole; con loro anche il neo centrocampista del club Sergio Busquets e la moglie Elena Galera.

L’entusiasmo di David Beckham

Per l’imprenditore inglese - sei volte candidato al Pallone d’oro - è stata sicuramente una serata all’insegna dell’emozione. Infatti, è certamente un sogno vedere il fuoriclasse argentino vestire la maglia del club di cui è comproprietario; un sogno che David Beckham insegue da tempo. "Ero in Giappone con la mia famiglia e mi sono svegliato alle 5 del mattino perché il mio telefono continuava a vibrare", ha raccontato a TheAthletics. E ancora: "Mia moglie Victoria mi ha detto 'Spegni il telefono!'. Guardo il mio telefono, mi metto gli occhiali e dico: 'Leo sta arrivando! È fatta! Lo ha annunciato!'. Victoria era confusa: ‘Che vuol dire l'ha annunciato?', le ho detto: ‘È andato in TV e ha detto che verrà all'Inter Miami!'" ha aggiunto. Poi, non riuscendo a trattenere la grande emozione ha concluso: "Mi viene la pelle d'oca a parlarne. Una volta che Victoria si è svegliata completamente, mi ha abbracciato, ed è stato allora che mi sono emozionato di nuovo. È senza dubbio tra i momenti più belli della mia vita".

Messi e l’ennesimo record raggiunto in Florida

Sulle capacità di Leo Messi vi sono pochi dubbi e sarebbe quasi superfluo dire che David Beckham attendeva con ansia l’arrivo del “Pulga” all’Inter Miami; l’impatto del fantasista argentino con il nuovo club, però, è andato forse anche oltre le aspettative. Messi, infatti, ha giocato tre partite con la maglia rosanero ed è andato a rete in tutte le occasioni. Gol preziosi che gli sono serviti per raggiungere un nuovo incredibile traguardo: nella sua carriera ha segnato contro 100 squadre diverse, provenienti da tre continenti differenti (Europa, Sudamerica e Nordamerica). Decisamente un motivo in più per festeggiare con una cena “stellare” tra amici.