"Ho un disturbo ossessivo compulsivo". La confessione di David Beckham

Il 3% della popolazione mondiale soffre di Doc - disturbo ossessivo compulsivo - e tra questi c'è anche un volto noto del calcio mondiale, David Beckham. L'ex centrocampista britannico lo ha rivelato nel corso delle registrazioni della docu-serie incentrata sulla sua vita (e su quella della sua famiglia), che andrà in onda su Netflix con data ancora da definire.

A fare trapelare un assaggio di ciò che il pubblico vedrà è stato il The Guardian, che ha riportato alcuni estratti di un episodio, nel quale Beckham racconta come il disturbo ossessivo compulsivo condizioni la sua vita quotidiana. " Quando tutti sono a letto io poi vado in giro, pulisco le candele, accendo le luci nella giusta posizione, mi assicuro che tutto sia in ordine. Odio scendere la mattina e ci sono tazze e piatti e ciotole in giro", ha rivelato lo sportivo, aggiungendo : "E' stancante ma sono obbligato a farlo ".

La serie Netflix su David Beckham - che conterrà filmati d'archivio e storie inedite, oltre a interviste con le persone a lui più vicine - promette di rivelare dettagli inediti del popolare calciatore inglese, che sul suo disturbo ha raccontato ancora: " Taglio la cera della candela, pulisco il vetro, odio il fumo all'interno di una candela. Lo so, è strano ". Beckham ha confessato di essere ossessionato dalla perfezione e dall'ordine anche quando viaggia e di dovere mettere tutto in ordine anche negli alberghi dove alloggia: dagli opuscoli, agli accessori del bagno, agli arredi. Un atteggiamento al quale la moglie, Victoria, sembra avere fatto l'abitudine.