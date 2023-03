Davide Donadei e Chiara Rabbi: dopo il Gf vip è ritorno di fiamma?

Era luglio 2022 quando è arrivata improvvisamente la notizia della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, lasciando completamente spiazzati i fan. I due, che si erano conosciuti nell’amatissimo dating show, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, sono stati insieme per circa due anni dopo essere usciti insieme dal programma e la notizia della loro separazione era arrivata come un fulmine a ciel sereno. A quanto pare, però, dopo la partecipazione del tronista al Grande Fratello Vip, qualcosa è cambiato.

La rottura

Dopo la rottura, l’ex corteggiatrice, attraverso diverse frecciatine, aveva lasciato intuire che la loro storia fosse giunta al capolinea a causa di alcuni tradimenti da parte dell'ex gieffino. Notizia che poi, è stata confermata dalla ex allieva di Amici, Arianna Gianfelici. Infatti, quest’ultima ha svelato di avere avuto un flirt con Donadei.

Davide e i (ripensamenti) al Grande Fratello Vip

Proprio qualche mese fa, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha varcato la porta rossa più famosa d’Italia, per partecipare come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Naturalmente, più volte, un po' per volontà e un po' perché incitato, ha dovuto parlare del suo rapporto con Chiara e della fine della loro storia d’amore.

Probabilmente, Davide, sperava in un confronto all’interno della casa del reality, invece così non è stato. Al contrario, la Rabbi a seguito di alcune esternazioni di Davide nella casa, è intervenuta spesso sui social ed in alcuni programmi per raccontare come stessero davvero le cose dal suo punto di vista.

Cosa è successo dopo l’eliminazione

Dopo l’eliminazione del concorrente dal reality nella puntata del 9 marzo, in molti si sono chiesti se i due avessero avuto l’occasione di rivedersi, soprattutto dal momento che l’ex tronista, all’interno del reality, sembrava avesse addirittura dei ripensamenti sulla relazione con Chiara e sulla decisione della separazione. Era bastato davvero poco per farlo scatenare, quando il gieffino Edoardo Tavassi aveva insinuato il tradimento di Donadei nei confronti dell’ex corteggiatrice.

Così moltissimi seguaci dell’ex coppia, hanno chiesto alla Rabbi se si fossero rivisti o meno. La risposta di Chiara è stata spiazzante; infatti, non ha mai risposto verbalmente ma pubblicando proprio uno screenshot a dimostrazione del fatto che Davide avesse provato a chiamarla in piena notte. Inoltre, allo screen la Rabbi ha aggiunto la seguente descrizione: “Ragazzi sono tre giorni che evita di incontrarmi però mi chiama alle 4:38 di notte, di venerdì sera. Uomini... Le cose sono cambiate, a modo mio o niente…”

Chissà che tra i due non possa esserci un ritorno di fiamma.