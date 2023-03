Amici, la standing ovation per Maria De Filippi e chi va al serale: cosa è successo

Proprio due settimane fa è arrivata la terribile notizia della morte di Maurizio Costanzo che ha lasciato tutti spiazzati a partire dalla conduttrice e moglie del giornalista Maria De Filippi. Mediaset alla notizia ha rivoluzionato tutto il palinsesto e, dunque, anche le trasmissioni della conduttrice, che non solo hanno visto interrotta la messa in onda, ma anche la registrazione dei programmi della De Filippi per ovvi motivi. Il 3 marzo la nota conduttrice è ritornata in studio pronta per una registrazione di una nuova puntata dell’amatissimo talent Amici.

Le prime parole della conduttrice

Maria De Filippi è entrata in studio e ad accoglierla ha trovato il calore del suo pubblico che in piedi applaudiva. Dopo aver ringraziato ed essersi accomodata nella consueta seduta dalla quale presenta e attentamente osserva i giovani talenti esibirsi nelle gare di ballo e di canto, spiega il motivo che l’ha spinta a tornare a lavorare dimostrando un’enorme professionalità e afferma: "Io inizierei sinceramente a lavorare, come mi è stato insegnato".

tanta stima per la forza e la professionalità di maria #amici22 pic.twitter.com/JIWtKKG4AQ — sconnessa (@alexiuss11) March 12, 2023

Chi ha ottenuto l'accesso al serale?

I posti disponibili per il serale erano 15 e nella puntata di oggi ci sarebbe dovuta essere la consegna delle ultime maglie che avrebbe garantito l’accesso al serale agli ultimi cinque allievi che si sarebbero aggiunti ai dieci già individuati dai professori: Ramon, Isobel, Angelina, Gianmarco, Maddalena, Alessio, Samu, Wax, Mattia e Federica.

Invece, nella puntata di oggi, come aveva lasciato presagire il daytime andato in onda ieri pomeriggio 11 marzo, le regole del gioco sono cambiate. Il privilegio di accesso al serale è stato sottratto anche a coloro ai quali era stata garantita la partecipazione all’ambita seconda fase del programma grazie alla scelta dei professori. Di certo non senza polemiche.

Nonostante la paura per il repentino ed improvviso cambiamento delle regole, i dieci allievi precedentemente individuati sono riusciti, attraverso un meccanismo per il quale hanno dovuto esibirsi ripetutamente sino a raggiungere la media dell’otto (data dalla votazione di tutti e sei i professori), a riottenere la tanto desiderata maglia d’oro. A loro si sono aggiunti: Aaron, Piccolo G, Megan, Ndg e Cricca.

La sorpresa per chi è rimasto fuori

Fuori dal serale sono quindi rimasti Niveo, il cantante di Lorella Cuccarini, e la ballerina recentemente entrata, voluta fortemente da Raimondo Todaro, Benedetta. Per quest'ultima, però, la produzione ha riservato una sorpresa, infatti in puntata Maria le ha comunicato la possibilità di poter continuare a vivere con i ragazzi in casetta e così rimanere all'interno del programma come professionista per tutta la durata del serale.

Proprio ieri sera si è conclusa la 26° edizione di C’è Posta Per Te registrando degli ottimi ascolti, adesso non ci resta altro che attendere l’inizio del serale che andrà in onda a partire da sabato 18 marzo in prima serata su canale 5 e che avrà come direttore artistico Stephane Jarny. Per il serale di Amici, Maria ha fatto una scelta ben mirata dei tre giudici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e il ballerino internazionale ed ex volto del talent Giuseppe Giofrè. Tre volti certamente noti al grande pubblico che con ogni probabilita, riusciranno a non fare rimpiangere i tre amatissimi giudici della scorsa edizione, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Non ci resta altro che attendere.