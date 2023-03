Grande fratello vip: Daniele Del Moro squalificato

Prosegue il pugno di ferro del Grande fratello vip nei confronti dei concorrenti. Dopo Edoardo Donnamaria, infatti, un altro gieffino è stato squalificato per i suoi comportamenti: Daniele Del Moro. La produzione, in accordo con Alfonso Signorini, ha deciso di prendere l'estremo provvedimento a causa degli ultimi fatti avvenuti nella Casa.

La comunicazione ufficiale

La comunicazione ufficiale della squalifica di Daniele Del Moro è arrivata poco fa attraverso i canali social del reality e riporta la motivazione della scelta fatta da Grande Fratello: " Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento ". Gli episodi a cui la nota fa riferimento si susseguono da settimane, ma l'apice si è raggiunto ieri sera, quando Daniele ha avuto uno screzio con Oriana in cucina (" Hai troppo trucco ") al termine del quale l'ha afferrata con violenza al collo poi, nonostante lei le dicesse che non le piaceva, ha cercato di pulirle la faccia con una pezza.

Cosa è successo nella Casa

Da giorniDel Moro stava avendo atteggiamenti sopra le righe nei confronti proprio della Marzoli. Tra i due era nato un rapporto di amore-odio all'interno del loft di Cinecittà e la coppia si era trovata a litigare in più di una occasione. Ma nelle ultime settimane l'atteggiamento di Daniele si è fatto più aggressivo e volgare, sfociando in confessioni al limite del porno fatte su Oriana, che avevano violato la privacy della venezuelana. Sul web in molti si sono lamentati dell'atteggiamento irriguardoso del gieffino invitando il Gf a intervenire. Così la produzione ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti. La stessa cosa era successa con Edoardo, il quale aveva avuto modi aggressivi e osceni contro Antonella.

Il pugno di ferro di Mediaset

Alfonso Signorini aveva messo in guardia i concorrenti rimasti in gioco. Da settimane in casa si respirava un brutto clima con litigi continui, offese, minacce e atteggiamenti aggressivi. Un modo di fare volgare e irrispettoso nei confronti del pubblico da casa, che non è piaciuto ai vertici di Mediaset che hanno chiesto con fermezza un cambio di rotta. Signorini aveva messo in guardia i concorrenti rimasti in gioco, anticipando che sarebbero stati presi severi provvedimenti se le cose non fossero cambiate. La squalifica di Donnamaria e Del Moro ne sono la prova. Ora spetterà agli altri concorrenti dimostrare che la lezione è stata assimilata e che certi atteggiamenti non sono graditi da nessuno.