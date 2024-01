De Martino-Marcuzzi, il flirt iniziò nel 2018: lui era single, lei sposatissima

Riflettori puntati su uno degli scoop che è letteralmente esploso nelle ultime ore del 2023 e che sta continuando a far discutere nel 2024. Stiamo parlando del flirt De Martino-Marcuzzi. Dopo la bomba sganciata da Belen Rodriguez, che ha confermato la liaison tra la collega Alessia Marcuzzi e l’ex marito, Stefano De Martino, a ricostruire la vicenda ci ha pensato il settimanale Chi. Per il magazine, la relazione tra i due sarebbe cominciata nel 2018, l’anno in cui la storia tra Stefano e Belen era giunta al capolinea.

La ricostruzione del presunto flirt tra l’ex ballerino e la conduttrice

Stando a quanto riporta il settimanale, la simpatia tra la Marcuzzi e l’ex ballerino di Amici sarebbe nata dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. Era il 2018 e, all’epoca, Alessia era al timone del reality di Canale 5, mentre Stefano era stato scelto come inviato dall’Honduras, peraltro voluto proprio dalla stessa conduttrice. Galeotta, dunque, sarebbe stata la trasmissione. Allora De Martino era single, reduce dalla prima separazione con l’ex moglie, Belen Rodriguez; Alessia Marcuzzi, invece, era sposata con Paolo Calabresi Marconi, con cui era convolata a nozze nel dicembre del 2014. “La liaison risalirebbe al 2018, anno in cui l’ex ballerino di Amici e la Marcuzzi si ritrovarono colleghi all’Isola dei famosi, lei come conduttrice e lui come inviato (voluto da Alessia stessa). All’epoca De Martino era libero: il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi, invece, era sposatissima: si era scambiata le fedi l’anno prima con Paolo, ma non aveva certo rinunciato a flirtare platonicamente”, si legge.

Ma non è finita qui, perché emergono ulteriori dettagli; a quanto pare, infatti, la complicità tra i due fu evidente sin dai primissimi incontri, già nel lancio della trasmissione, quando venne realizzata la copertina per Chi: “Sui set fotografici della copertina di “Chi” e degli spot dell’Isola l’intesa tra Alessia e Stefano è palpabile e vede il clou pubblico durante la finale del reality, quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore”. Tuttavia, Belen Rodriguez, avrebbe poi scoperto il presunto flirt tra la Marcuzzi e De Martino, soltanto due anni dopo, nel 2020 (quindi in pieno lockdown), grazie ad un tablet - lasciato incustodito dall’ex marito e finito accidentalmente nelle mani del figlio Santiago - che avrebbe rivelato lo scambio di messaggi tra i due.

Belen Rodriguez e la conferma su Instagram

In molti si staranno chiedendo il perché la showgirl argentina abbia deciso di svuotare il sacco sul presunto tradimento soltanto su Instagram e non durante l’intervista con Mara Venier a Domenica In. Ricordiamo, infatti, che nel corso di quella chiacchierata, Belen parlò dei tradimenti dell’ex marito, ben dodici; tuttavia, il nome della Marcuzzi non venne fuori. Anche in questo caso, il settimanale Chi ha fornito una probabile spiegazione; il motivo potrebbe ricondursi alla scelta di Belen di non mettere in difficoltà la padrona di casa, Mara Venier, dal momento che nello scoop sarebbe stata coinvolta una collega di rete. Ormai è risaputo, d’altronde, che la Marcuzzi conduce Boomerissima su Rai Due e, lo stesso Stefano è stato al timone di Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Insomma, il mistero si infittisce e, nel frattempo, la bufera mediatica divampa.