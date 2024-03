"Lo ha deciso due settimane fa...". La rivelazione su Kate

Kate Middleton avrebbe in considerazione l’idea di rivelare al mondo intero di avere un tumore dopo aver ponderato diversi fattori: il desiderio di comunicare direttamente con le persone che aspettano il suo ritorno, probabilmente la volontà di porre fine una volta per tutte alle speculazioni sul suo conto e, ultimo ma non meno importante, la reazione del pubblico alla notizia della malattia di Carlo III. L’esempio del suocero avrebbe spinto la principessa a compiere questo passo così difficile nonostante i timori e l’incertezza sul futuro.

“Due settimane fa”

Sappiamo che Kate Middleton avrebbe scritto da sola ogni parola dell’ormai storico discorso del 22 marzo 2024, con cui ha annunciato di avere un cancro. Tutto quello che abbiamo ascoltato nel videomessaggio non sarebbe stato frutto della collaborazione e dei consigli degli esperti di comunicazione di Kensington Palace, ma dell’esperienza e del pensiero della principessa, che sta affrontando l’ostacolo più grande della sua vita.

Ritrovarsi da sola di fronte a una pagina bianca che aspettava di essere riempita con la sua storia così com’è, ha raccontato un insider al Sunday Times, “le ha permesso di parlare direttamente al pubblico che, assolutamente, è sempre stato con lei e con la sua famiglia e non ha creduto al rumore e al gossip. [Kate] ha pensato al modo più compassionevole attraverso cui poteva dare la notizia, in modo che questa gravasse sul pubblico nella maniera meno sconvolgente possibile”.

Ora siamo anche a conoscenza anche di un altro dettaglio importante: “La principessa ha preso la decisione” di rivelare il suo reale stato di salute “due settimane prima di rilasciare la sua dichiarazione pubblica” , ha dichiarato Victoria Newton, editor del Sun, alla Bbc. Il discorso di Kate è arrivato sei settimane dopo l’annuncio della malattia di Carlo III. La cronologia sarebbe importante, perché racchiuderebbe il vero motivo per cui la principessa ha deciso di raccontare la sua battaglia contro il cancro. La scelta di dire tutto in un video, infatti, sarebbe stata rafforzata dalla reazione “assolutamente positiva” e dal “calore” che la gente ha dimostrato a Sua Maestà, ha spiegato una fonte al Times.

Quando Carlo decise di rivelare la sua malattia molti cortigiani avrebbero espresso i loro timori: erano convinti che evitare di menzionare il tipo di tumore potesse attirare le critiche, che venisse interpretato come una sorta di sincerità a metà. In generale, poi, a Palazzo sarebbero state poche le persone davvero convinte che rendere partecipi i cittadini britannici e il mondo intero di un fatto così privato e delicato potesse essere la soluzione migliore. Invece Carlo è stato letteralmente inondato da dichiarazioni di affetto e solidarietà tanto che, ha sottolineato l’insider, sarebbe stato “contento di aver potuto condividere la sua esperienza”.

La forza di Kate

Kate avrebbe osservato pazientemente il modo in cui il pubblico rispondeva alle tristi notizie sul Re e in lei si sarebbe concretizzata pian piano la volontà di emulare il suocero, parlando del tumore senza scendere nei dettagli. The Times riporta anche, altro particolare inedito, che la principessa avrebbe pranzato con il suocero il giorno successivo alla registrazione del videomessaggio, avvenuta lo scorso 20 marzo. In quell’occasione Carlo avrebbe rassicurato la nuora, certo che avesse preso la decisione giusta e che le persone avrebbero compreso tanto i motivi del suo silenzio dopo l’operazione quanto il suo desiderio di spiegarsi, di raccontare tutto.

Proprio come Kate il sovrano sarebbe impaziente di tornare pienamente alle sue funzioni, come ha spiegato Peter Phillips, figlio della principessa Anna, a Sky News Australia: “Penso che il messaggio principale sia che [il Re] è contento di tornare a una forma di normalità e probabilmente è frustrato dal fatto che la fase di ripresa si stia rivelando un po’ più lunga di quanto avrebbe voluto”.