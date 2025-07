Demi Moore, il cognome "rubato" all'ex marito, i tre figli con Bruce Willis e il tradimento di Ashton Kutcher: 5 curiosità

Demi Moore festeggia il compleanno della secondogenita Scout LaRue, nata dal matrimonio con Bruce Willis. L'attrice ha dedicato un toccante post su Instagram alla figlia: "Sei una persona meravigliosa e sono davvero fortunata a condividere questo viaggio con te. Che dono poter ammirare la bellezza e la maestosità dell'essere che sei!" . Mentre le condizioni dell'attore di "Die Hard" continuano a peggiorare, l'attrice sembra vivere una seconda giovinezza. Il Times l'ha incoronata una delle cento persone più influenti del 2025, People l'ha eletta la donna più bella al mondo e il mondo del cinema continua a osannarla, offrendole ruoli sempre diversi e impegnativi. Il successo e la fama, però, non l'hanno messa al riparo da cadute, sofferenze e momenti difficili.

Il cognome "rubato" all'ex marito

Demi Moore è stata sposata tre volte. Il suo primo marito è stato Freddy Moore, il cantante e chitarrista della band "The Kats". Demi non aveva ancora esordito come attrice al cinema (il suo primo film è datato 1981), quando decise di sposare Moore. Lei aveva 18 anni, mentre lui 30. Il matrimonio durò cinque anni e in quel periodo l'attrice utilizzò il cognome del marito, Moore, piuttosto che il suo, Guynes, per farsi strada nel mondo del cinema e quando i due divorziarono decise di mantenere il cognome Moore.

L'amore con Bruce Willis e i tre figli

Due anni dopo il primo divozio Demi Moore ha incontrato Bruce Willis. Lei non aveva ancora ottenuto il successo (che arrivò con "Ghost" nel 1990) mentre Willis era sulla cresta dell'onda grazie alla serie televisiva "Moonlighting". Dopo quattro mesi di frequentazione, il 21 novembre 1987, Bruce Willis e Demi Moore si sposarono. Dalla loro unione sono nate tre figlie Rumer, Scout e Tallulah Bell. Durante i tredici anni di relazione i due attori hanno recitato insieme in "Pensieri pericolosi" (1991) e "L'ultima chance" (1996) e nel 2000, quando annunciarono il divorzio, per i fan fu un duro colpo. Nonostante l'addio la coppia è rimasta legata da un profondo affetto e anche dopo la scoperta della malattia Demi è rimasta accanto all'ex marito, sostenendolo nella sua battaglia.

Il tradimento di Ashton Kutcher

L'ultimo marito di Demi Moore è l'attore è l'attore Ashton Kutcher, sposato nel 2005. L'incontro a una cena tra amici e la scintilla scoccata tra loro sembrava il preludio per una storia d'amore romantica e senza fine, ma dopo sei anni di matrimonio, nel 2011 la coppia annunciò la separazione. A minare il rapporto non erano stati solo i tradimenti "a tre" - scoperti dall'attrice grazie a un alert di Google e raccontati nella sua biografia "Inside out. La mia storia" - ma anche i numerosi tentativi falliti per avere figli, l'aborto spontaneo al sesto mese di gravidanza e la dipendenza da antidolorifici e alcol: " Volevo sentirsi felice, volevo soddisfare le esigenze della giovane età di mio marito in tutti i modi" .

La più bella del mondo per People

Lo scorso aprile la rivista People l'ha incoronata la donna più bella del mondo. Alla soglia dei 63 anni, che compirà il prossimo 11 novembre, l'attrice americana - fresca di Golden Globe per il suo ruolo in "The Substance" - è forma smagliante e non si è mai sentita meglio, neppure quando era giovane. " Mi sono torturata in passato. Facevo cose folli come andare in bicicletta da Malibu fino a Paramount, che sono circa 42 chilometri. Tutto perché davo troppo valore al mio aspetto esteriore... Ero così severa e avevo un rapporto molto più ostile con il mio corpo. E in realtà mi stavo solo punendo", ha raccontato nell'intervista rilasciata a People, che ad aprile le ha dedicato la copertina. Oggi l'attrice ha trovato un suo equilibrio fatto di sport, alimentazione sane e benessere mentale.

La violenza sessuale a 15 anni

L'infanzia di Demi Moore è stata tutt'altro che serena. Abbandonata dal padre prima della sua nascita, Demi ha vissuto fino all'adolescenza con la madre e il patrigno, ma quando anche quest'ultimo se ne andò la madre tentò il suicidio e lei la salvò estraendole le pillole dalla bocca. Anni dopo, quando aveva 15 anni, Demi subì uno stupro a opera di un uomo che sua madre aveva portato in casa.

Nel profondo del cuore non credo che fosse una semplice transazione tuttavia gli diede accesso a me e mi fece del male

Nella biografia dell'attrice l'episodio è raccontato con estrema lucidità, soprattutto quando rivela cosa provò quando l'uomo le disse che era stata la madre a "venderla" per: "". Frammenti e ricordi di una vita passata, che le ha lasciato profonde ferite che non le hanno però impedito di raggiungere i suoi obiettivi.