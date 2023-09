"Denuncio chi ha girato il video del bacio". Damiano dei Maneskin sulla rottura con Giorgia Soleri

" La storia con Giorgia è stata una parte molto importante della mia crescita. Avere Giorgia come perno su cui muovermi è stato fondamentale mentre tutto attorno a me cambiava" . Così Damiano David ha rotto il silenzio sull'addio all'ex fidanzata. Dal giorno della rocambolesca rottura con Giorgia Soleri, il leader dei Maneskin non aveva mai parlato apertamente della fine del loro rapporto, dei motivi e di tutto ciò che è stato detto e fatto in quel periodo. Ma oggi, a distanza di mesi, il cantante romano ha scelto di parlare nel podcast "Passa dal BSMT" del conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli.

Damiano e le parole su Giorgia Soleri

Per la sua ex Damiano ha avuto solo parole di stima e affetto. " È una persona intelligente, che può insegnare tante cose", ha dichiarato il frontman dei Maneskin, parlando del ruolo che l'influencer ha avuto nella sua vita da quando è diventato una star internazionale: "Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single: probabilmente, come dico sempre, sarei morto" . Al centro dell'intervista con Gazzoli, però, c'è stato il motivo che ha portato alla fine della loro storia: il suo presunto tradimento immortalato in un video girato di nascosto in un locale e diventato virale sui social.

Il video del bacio e la denuncia

A detta dei diretti interessati, Damiano David e Giorgia Soleri si erano già lasciati quando il filmato - nel quale Damiano bacia appassionatamente Martina Taglienti - è stato diffuso in rete. Ma questo ha fatto comunque esplodere un duro scontro tra i fan di Giorgia e Damiano. Oggi, a mesi dall'accaduto, il cantante si è sfogato sulla vicenda. " Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie ", ha commentato Damiano, parlando di mancanza di sensibilità e diritto alla privacy: " Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare". Poi la rivelazione: "So chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio ".

Il rapporto tra fama e privacy