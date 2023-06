Chi è Martina Taglienti, il ritorno di fiamma di Damiano dei Maneskin

La caccia all'identità della nuova fidanzata di Damiano David è finita. La ragazza con la quale il frontman dei Maneskin è stato sorpreso a baciarsi in un noto locale di Formentera (dopo l'addio a Giorgia Soleri), è Martina Taglienti, ex compagna di scuola del cantante. Se sia un ritorno di fiamma o un'amicizia trasformatasi in amore non è possibile saperlo, ma dal web - dove i fan si sono messi subito alla caccia della giovane - emergono dettagli sull'interesse che Damiano proverebbe, da tempo, per Martina.

Classe 2001, Martina Taglienti è una modella dell’agenzia Elite Model Management e ha un seguito social che supera i 60mila follower, molti dei quali recenti e dovuti all’improvvisa popolarità. Secondo le "prove" raccolte dai fan di Damiano e Giorgia, il leader della band romana avrebbe manifestato il proprio interesse verso Martina Taglienti già nel 2017, lasciando inequivocabili commenti sotto ai post della modella e influencer. "Ti amo", scriveva sei anni fa il rocker sotto a una foto d'autore di Martina, mentre sotto a un altro scatto chiedeva: "Posso dire che sei la mia fidanzata?". Dichiarazioni di indubbio interesse nei confronti della biondissima giovane che, oltre ad avere frequentato il liceo Virgilio (lo stesso di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas), è molto amica dei quattro componenti della band romana.

Lo testimoniano le foto che immortalano Martina Taglienti insieme a Victoria (sua amica), Damiano e gli altri, che sono state condivise sui canali social dei quattro componenti dei Maneskin negli anni. Scatti che solo oggi raccontano di una storia - quella tra Damiano e Martina - nata non proprio di recente. Per questo i fan di Giorgia Soleri sono sempre più convinti che l'attivista sia stata tradita dall'ex fidanzato - che solo dopo essere stato pizzicato a baciare la nuova fidanzata a Formentera ha comunicato la rottura con la Soleri.

Il silenzio social di Giorgia Soleri

A giudicare dalla reazione di quest'ultima - che sui social ha fatto un bel unfollow di massa - la situazione è decisamente complicata. " Finitela di prendervela con Giorgia, lui ha negato di averle fatto le corna ma lei ha unfollowato tutti e 4 (compreso lui). Quindi chissà da quando andava avanti questa storia, se no non avrebbe smesso di seguirli ", ha scritto un utente su Twitter, sintetizzando (forse) come potrebbero essere andate le cose tra Giorgia e Damiano. In effetti, il silenzio di Giorgia Soleri desta sospetti. Di solito gli annunci, se l'addio mette d'accordo entrambe le parti, vengono fatti insieme, ma mentre il frontman dei Maneskin ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti, Giorgia si tiene alla larga dal web. Ma molti sono convinti, però, che presto tornerà per chiarire quanto successo.