"Denunciarlo? Non posso, come fosse mio nonno". Jessica Morlacchi torna sul caso Remigi

Jessica Morlacchi condanna ma non denuncia Memo Remigi per la molestia subita durante la puntata del 21 ottobre di Oggi è un altro giorno. La cantante, "affetto stabile" del programma pomeridiano di Rai Uno, lo ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, dove è tornata a parlare del caso Remigi.

Dopo settimane di silenzio, l'artista ha deciso di parlare pubblicamente della vicenda che l'ha vista protagonista quasi un mese fa, quando è stata palpata in diretta televisiva dal collega Memo Remigi. " Penso abbia avuto un momento di confusione", ha detto Jessica Morlacchi cercando di dare una giustificazione a quanto avvenuto negli studi del programma di Serena Bortone e proseguendo : "È l'unica spiegazione che riesco a darmi ".

Dopo la molestia Remigi è stato cacciato dal programma e dalla Rai e la cantante è stata criticata da un lato e sostenuta dall'altro. E chi si è schierato al suo fianco l'ha più volte invitata a sporgere denuncia contro Memo Remigi, ma lei non è riuscita a compiere quel passo: " In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo, non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento ".