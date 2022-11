"Provvedimento Rai ingiusto". Memo Remigi dà mandato agli avvocati

" Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d'animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto ". Con queste parole Memo Remigi è tornato a parlare di quanto accaduto nei giorni scorsi dopo l'episodio di molestia, di cui si è reso protagonista durante la trasmissione Oggi è un altro giorno.

Dopo avere ricevuto il tapiro d'oro per avere toccato il fondoschiena di Jessica Morlacchi nella puntata del programma di Rai Uno del 21 ottobre scorso - e avere rinnovato le sue scuse alla giovane cantante, a Serena Bortone e ai vertici Rai - il clamore mediatico attorno alla vicenda non si è spento. L'artista è stato bersagliato da giudizi e accuse anche da altri volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno alimentato il suo disagio. E questo lo ha indotto a prendere provvedimenti per tutelare la sua persona: " Ho dato mandato all'Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista ".

Remigi ha fatto alcune precisazioni sui vertici di viale Mazzini che, a suo avviso, sono stati troppo duri nei suoi confronti: " Il provvedimento con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse ". A Fanpage, l'artista aveva già cercato di ridimensionare l'accaduto dando la sua versione dei fatti e respingendo le accuse di molestia: " Dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona ".