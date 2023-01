"Lo dico io...". Fiorello fa spoiler sull'ospite internazionale

Donna, volto internazionale e di origini italiane. Il nuovo spoiler su uno degli ospiti attesi sul palco dell'Ariston al prossimo festival di Sanremo 2023 impazza da ore sul web. A farlo è stato Fiorello nel corso dell'ultima diretta di "Viva Rai2!". Lo showman siciliano ha giocato su alcuni tratti distintivi dell'ospite internazionale che è atteso nella serata dei duetti, per cantare con uno dei Big in gara.

L'anticipazione data da IlGiornale sui duetti di venerdì 10 febbraio ha fatto il giro del web e Fiore si è ironicamente risentito per non essere stato informato, o meglio, non essere stato lui il primo a spoilerare le coppie sul palco. Vista l'amicizia con Amadeus, lo showman siciliano si sarebbe aspettato un trattamento di favore e invece lo scoop ha portato un'altra firma. " Ieri mi hanno chiamato e mi dice Morandi, incalza Amadeus: 'Fiore ti diamo tutti i nomi dei duetti' e poi... me li spoilerano tutti ieri pomeriggio ".

Mistero sull'artista internazionale

A quel punto Fiorello ha fatto la sua anticipazione legata a un'ospite conosciuta a livello internazionale pronta, forse, a duettare con uno dei cantanti in gara. " Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ci sarà come ospite un'artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga ". Eppure, la Germanotta era uno dei sogni di Amadeus, come un altro che porta il nome di Madonna. Ma secondo il Corriere, l'ospitata di miss Ciccone al teatro Ariston è altamente improbabile visto l'elevato cachet richiesto per lei e il suo entourage che conta circa cento persone.