Diletta Leotta perquisita in aeroporto, Arisa di nuovo single, Marracash contro i Ferragnez

Dagli addio alle accuse, ecco i gossip più bollenti degli ultimi giorni. C'è chi si è lasciato (Arisa e Walter Ricci), chi è stata fermata in aeroporto (Diletta Leotta), chi accusa la collega (Patrizia Pellegrino) e chi le canta a Chiara Ferragni e Fedez (Marracash).

Arisa, è finita con Walter Ricci: "Era innamorato del mio personaggio"

Dopo un anno di idillio è finita la storia tra Arisa e Walter Ricci. Galeotto era stato un aeroporto, dove i due artisti si erano incontrati lo scorso anno e la passione era decollata. Un anno dopo, però, la coppia è scoppiata. " Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente ", ha raccontato Ricci al Corriere della Sera ma la versione di Arisa è stata meno diplomatica di quella dell'ex. " Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba" , ha confessato a Oggi. Insomma, la storia non sembra essere finita proprio nel migliore dei modi.

Diletta Leotta perquisita in aeroporto: "Mi ha toccato..."

I controlli aeroportuali sono una routine ma, a quanto pare, Diletta Leotta è riuscita sempre a evitarli o forse non sono stati mai troppo approfonditi. Ma c'è sempre una prima volta e l'inviata di Dazn lo ha raccontato nel corso dell'ultima puntata di "105 Take Away", il programma radiofonico che conduce insieme a Daniele Battaglia. " Stavo tornando in Italia e, mentre faccio il passaggio del metal detector, arriva una poliziotta che vuole controllarmi. Mi ha strizzato le te***, sì. Ero un po' in imbarazzo perché insomma..." , ha rivelato Diletta, che si trovava in Germania dove gioca il marito, Loris Karius. " A un certo punto la poliziotta mi dice di alzare le ascelle e io lì già stavo male perché soffro moltissimo il solletico", ha proseguito Leotta: " La signorina si avvicina e mi mette le mani sotto le ascelle e comincia a cercare non so cosa. Quindi mi sono spogliata quasi completamente. Avevo una canottierina e le ho detto: 'Guarda, non ho niente nelle ascelle'. Ma lei insisteva che doveva farmi questo solletico sotto le ascelle, è stata una tortura incredibile".

Marracash contro i Ferragnez: "La vera truffa è il loro amore"

A un anno e mezzo di distanza dal Pandoro gate e a un anno dall'addio tra Fedez e Chiara Ferragni, ecco che Marracash se ne esce con il suo commento. Il rapper ha parlato nel podcast "Fuori dalla bolla" e si è scagliato duramente contro l'ex coppia d'oro dei social. "Io trovo che la cosa più brutta al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini... Ma la truffa lì era la storia d’amore. La loro relazione era la vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo lì", ha dichiarato Marracash, definendo la loro relazione una "cosa criminale". " Trovo che vendere ai ragazzi un concetto di amore che non esiste sia sbagliato. Quindi quando tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere, e che non ha perché non esiste nella realtà, non è neanche la loro... lo sappiamo tutti. Quella cosa è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi, e che però a me personalmente indigna" , ha concluso. Non è mai troppo tardi per dire la propria.

Patrizia Pellegrino: "Valeria Marini è aggressiva nei miei confronti"

Scintille tra showgirl a "Ne vedremo delle belle". Il nuovo programma del sabato sera di Rai1 è cominciato da sole due puntate e già è scontro tra alcune protagoniste dello show. Negli scorsi giorni Valeria Marini ha messo nel mirino Patrizia Pellegrino e nel backstage ha "minacciato" di lanciare un mango maturo addosso alla collega. Tutto ripreso dalle telecamere. Gag o verità poco importa, perché la Pellegrino non ha gradito affatto l'atteggiamento della "stellare" Valeria. " Non mi piace il modo a volte aggressivo e inappropriato di Valeria di esprimersi contro di me", ha dichiarato a Fanpage, aggiungendo: "Gliel'ho detto chiaro e tondo. Lei mi ha chiesto scusa e io ho accettato, perché si è comportata male con me".

Valeria vive sul principio 'parlate bene o male, purché se ne parli', e in parte sono d'accordo, ma dall'altra questo atteggiamento può istigare a pensare male di lei. Io, che amo il pubblico perché faccio teatro, non voglio giocare su questo"

Poi è arrivata la stoccata nei confronti di Marini: ". Sicuramente, ne vedremo delle belle.