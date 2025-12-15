Diletta Leotta, le prime foto social con il pancione

Dopo l’annuncio condiviso qualche giorno fa insieme al compagno Loris Karius e alla figlia Aria, Diletta Leotta torna sui social mostrando per la prima volta da sola il pancione. Le immagini segnano un nuovo momento di questo percorso, più intimo e personale, che arriva dopo la comunicazione ufficiale della sua seconda gravidanza.

La conduttrice è riuscita a mantenere il massimo riserbo finora, scegliendo di rendere pubblica l'attesa di un altro bambino solo quando il pancione è diventato chiaramente visibile. Una discrezione che non è passata inosservata e che ha colpito positivamente i fan, abituati a seguirla quotidianamente, ma anche a rispettare i suoi tempi.

Un momento tutto suo

Nei giorni scorsi Diletta Leotta aveva deciso di dare la notizia insieme alla sua famiglia, condividendo la gioia dell’attesa con il compagno e con la piccola Aria, pronta a diventare sorella maggiore. Ora, con queste nuove immagini, la conduttrice sceglie di raccontarsi in prima persona, lasciando spazio solo alle emozioni. Una scelta coerente con il modo in cui sta vivendo questo periodo, proteggere la sfera privata, ma allo stesso tempo condividere con naturalezza un momento così importante.

L’affetto dei follower

Sotto i post non sono mancati messaggi di auguri e parole di affetto.

I follower hanno apprezzato la sincerità e la delicatezza con cui Diletta Leotta ha deciso di raccontare l’attesa, accompagnandola in questo nuovo capitolo della sua vita con entusiasmo e