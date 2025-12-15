Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Personaggi

Diletta Leotta, le prime foto social con il pancione

La conduttrice è riuscita a mantenere il segreto fino a quando la gravidanza è diventata evidente, scegliendo di condividere questo momento con discrezione e naturalezza

Foto fonte Instagram
Foto fonte Instagram
00:00 00:00

Dopo l’annuncio condiviso qualche giorno fa insieme al compagno Loris Karius e alla figlia Aria, Diletta Leotta torna sui social mostrando per la prima volta da sola il pancione. Le immagini segnano un nuovo momento di questo percorso, più intimo e personale, che arriva dopo la comunicazione ufficiale della sua seconda gravidanza.

La conduttrice è riuscita a mantenere il massimo riserbo finora, scegliendo di rendere pubblica l'attesa di un altro bambino solo quando il pancione è diventato chiaramente visibile. Una discrezione che non è passata inosservata e che ha colpito positivamente i fan, abituati a seguirla quotidianamente, ma anche a rispettare i suoi tempi.

Un momento tutto suo

Nei giorni scorsi Diletta Leotta aveva deciso di dare la notizia insieme alla sua famiglia, condividendo la gioia dell’attesa con il compagno e con la piccola Aria, pronta a diventare sorella maggiore. Ora, con queste nuove immagini, la conduttrice sceglie di raccontarsi in prima persona, lasciando spazio solo alle emozioni. Una scelta coerente con il modo in cui sta vivendo questo periodo, proteggere la sfera privata, ma allo stesso tempo condividere con naturalezza un momento così importante.

L’affetto dei follower

Sotto i post non sono mancati messaggi di auguri e parole di affetto.

I follower hanno apprezzato la sincerità e la delicatezza con cui Diletta Leotta ha deciso di raccontare l’attesa, accompagnandola in questo nuovo capitolo della sua vita con entusiasmo e partecipazione.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica