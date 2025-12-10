Diletta Leotta sarà mamma bis: “I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”

Un Natale speciale per la conduttrice siciliana Diletta Leotta e il marito Loris Karius, presto diventeranno genitori per la seconda volta. La piccola Aria si prepara quindi a diventare sorella maggiore, pronta a condividere momenti di affetto e giochi con il nuovo arrivato.

Il post sui social

“ Questo Natale non potremmo desiderare un dono più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio ”, ha scritto Diletta, accompagnando il messaggio con un’immagine della famiglia. Il post ha ricevuto migliaia di like e messaggi di auguri da fan e colleghi.

Le prime indiscrezioni a luglio 2025

Già a luglio scorso erano circolate voci sulla seconda gravidanza della conduttrice. Diletta sarebbe stata avvistata al San Raffaele di Milano, lo stesso ospedale dove due anni fa ha dato alla luce Aria, per un’ecografia di controllo. All’epoca, le immagini avevano fatto subito ipotizzare un lieto evento e avevano acceso i riflettori sulla solidità del rapporto con Karius.

Una famiglia pronta ad accogliere il nuovo arrivato

Oggi arriva la conferma ufficiale, la famiglia si prepara ad accogliere il nuovo membro

con entusiasmo e affetto. Aria sarà la sorella maggiore e i genitori attendono con gioia l’arrivo del piccolo o della "piccola", regalando a tutti un messaggioper le festività natalizie.