Diletta Leotta svela il sesso del bebè e il web esplode di gioia

" Lo diciamo a tutti? Maschio ". È una frase semplice, pronunciata con naturalezza durante una visita di controllo, ma capace di racchiudere un’emozione enorme. Nelle immagini condivise su Instagram, Diletta Leotta resta per un attimo in silenzio, poi sorride, visibilmente felice. Un momento intimo, vero, che la conduttrice ha deciso di rendere pubblico per coinvolgere fan e amici nella gioia dell’attesa.

Un nuovo capitolo per Diletta e Loris

La coppia è pronta ad accogliere il secondo figlio, che ancora non si sa quando nascerà, ma sarà un maschietto. Dopo la nascita della piccola Aria, Diletta e Loris si preparano a vivere una nuova fase della loro vita familiare, fatta di equilibri che cambiano, emozioni che si moltiplicano e di una quotidianità sempre più condivisa.

L'annuncio della gravidanza

La seconda gravidanza era stata annunciata sui social solo di recente e, fin da subito, la conduttrice di DAZN ha scelto di raccontarla con discrezione ma senza rinunciare a momenti di condivisione. Il post con cui ha svelato il sesso del bebè è costruito come un piccolo diario visivo, accompagnato dalla scritta “Growing life”, un chiaro riferimento alla vita che cresce giorno dopo giorno.

Selfie e momenti in famiglia

Nella lunga serie di foto messe sul post, trovano spazio immagini diverse ma che raccontano una storia unica, Diletta posa con il pancione in primo piano, raggiante e serena; si mostra in selfie spontanei insieme a Loris, tra sorrisi e sguardi complici; condivide attimi di dolcezza con la piccola Aria, già protagonista di coccole e gesti affettuosi che raccontano un legame profondo.

Il tenero video condiviso con i follower

A rendere il post ancora più speciale è il video girato durante la visita ginecologica, inserito quasi come una parentesi emotiva tra le fotografie. La reazione di Diletta, ha conquistato i follower, che si sono riconosciuti in quell’attimo di stupore e felicità. Un contenuto che ha reso l’annuncio ancora più tenero.

L'attesa con un po' di riserbo

Nonostante la condivisione sui social, la coppia continua però a mantenere il massimo riserbo su alcuni dettagli. Nessuna conferma ufficiale, per ora, sulla data del parto né sul nome scelto per il maschietto. Considerando quanto accaduto con Aria, non è escluso che il nome venga rivelato solo dopo la nascita, con un post dedicato.

L'abbraccio di vip e fan

L’annuncio ha subito fatto il pieno di like e commenti. Amici, colleghi e volti noti dello spettacolo hanno voluto lasciare un messaggio di auguri, da Elisabetta Gregoraci a Mariasole Pollio, da Chiara Nasti a Cristina Marino, fino a Grecia Colmenares.