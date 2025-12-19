Da Diletta Leotta a Federica pellegrini: le mamme vip del 2026

Il 2026 si annuncia come un anno particolarmente "fertile" per il mondo dello spettacolo, con tantissime cicogne già in volo e pancioni vip che stanno catturando l’attenzione tra social network, eventi mondani e copertine. Da volti amatissimi della tv italiana a star internazionali, sono molte le personalità famose, e le coppie, che si preparano ad accogliere un nuovo arrivo, condividendo emozioni, attese e storie personali molto diverse tra loro.

Diletta Leotta, una nuova gioia in famiglia

Per Diletta Leotta il 2026 avrà un significato speciale. La conduttrice sportiva ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio insieme al marito Loris Karius, scegliendo Instagram per raccontare la felicità di un Natale ancora più ricco d’amore. Nelle sue parole c’è tutta la dolcezza di una famiglia che cresce: la piccola Aria sta per diventare sorella maggiore e il cuore dei genitori è pronto ad accogliere una nuova vita.

Foto Instagram

Federica Pellegrini, mamma bis a sorpresa

Tra gli annunci più inattesi c’è quello di Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto ha sorpreso tutti rivelando di essere nuovamente incinta, in attesa di un’altra bambina. Lo ha fatto con uno scatto intimo e simbolico, accompagnato da parole che parlano di meraviglia e gratitudine. Accanto a lei, il marito Matteo Giunta e la primogenita Matilde, nata nel gennaio 2024, già protagonista di una famiglia che si prepara ad allargarsi.

Foto fonte Instagram

Sienna Miller, terza gravidanza sotto i riflettori

Elegante e radiosa, Sienna Miller ha confermato la sua terza gravidanza mostrandosi con il pancione durante i Fashion Awards 2025 alla Royal Albert Hall di Londra. Per l’attrice si tratta del secondo figlio con il compagno Oli Green, dopo la nascita di una bambina nel 2024, mentre è già mamma di Marlowe, avuta dalla precedente relazione con Tom Sturridge. Un percorso familiare che si arricchisce di un nuovo capitolo.

Foto LaPresse

Delia Duran e Alex Belli, dopo anni di attesa arriva il sì della vita

La storia di Delia Duran e Alex Belli è una di quelle che emozionano di più. Dopo cinque anni di tentativi e delusioni, la coppia è finalmente in attesa del loro primo figlio, un maschietto che nascerà a fine marzo. L’attore ha raccontato come la gravidanza sia arrivata quando stavano per intraprendere un percorso di fecondazione assistita, trasformando un viaggio a Napoli in un ricordo indelebile.

Foto fonte video

Giulia Valentina, una seconda gravidanza ravvicinata

Nel mondo social, Giulia Valentina ha stupito i follower annunciando una nuova gravidanza a solo un anno dalla nascita del suo primo figlio. L’influencer ha scelto un video simbolico, ricalcando quello usato per il primo annuncio, dimostrando come la maternità sia diventata rapidamente il centro della sua vita. Il parto è previsto per l’inizio del 2026.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, una famiglia che cresce

Anche Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono pronti a vivere una nuova avventura. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha annunciato l’arrivo del secondo figlio con un video ironico e tenero. Dopo la nascita di Ginevra nel 2023, il 2026 li vedrà diventare genitori bis.

Foto fonte Instagram

Mercedesz Henger, il primo figlio e un nome speciale

Per Mercedesz Henger il 2026 segnerà una svolta importante, l’influencer è in attesa della sua prima figlia con il compagno Alessio Salata. Ospite a Verissimo, ha raccontato l’emozione di diventare madre e ha svelato anche il nome scelto per la bambina, Aurora, un omaggio semplice, italiano e carico di significato.

Foto fonte video

I vip che sono diventati genitori nel 2025

Se il 2026 è l’anno delle attese, il 2025 è stato quello delle nascite. Un anno intenso, fatto di annunci improvvisi, gravidanze vissute in silenzio e arrivi celebrati con messaggi emozionanti.

Henry Cavill e Natalie Viscuso, genitori lontano dai riflettori

Tra i primi a diventare genitori nel 2025 ci sono Henry Cavill e Natalie Viscuso. Nessun annuncio ufficiale, ma le immagini che li ritraevano con un passeggino in Australia non hanno lasciato dubbi: la coppia ha scelto la massima riservatezza per vivere questo momento.

Milo Ventimiglia e Jarah Mariano, una nascita dopo la paura

Un evento carico di significato per Milo Ventimiglia e Jarah Mariano, che hanno accolto la loro prima figlia, Ke’ala Coral, il 23 gennaio. La nascita è arrivata poche settimane dopo la perdita della loro casa negli incendi di Los Angeles, rendendo l’arrivo della bambina un simbolo di rinascita.

Ed Westwick e Amy Jackson, il primo figlio insieme

L’ex star di Gossip Girl Ed Westwick e la moglie Amy Jackson hanno dato il benvenuto al piccolo Oscar Alexander a marzo, condividendo la gioia con una tenera foto di famiglia sui social.

Megan Fox e Machine Gun Kelly, un nuovo capitolo

Il 27 marzo Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta, dando alla luce il suo primo figlio con Machine Gun Kelly. Per entrambi si tratta di un nuovo inizio, che si aggiunge alle famiglie già costruite in precedenza.

Jennifer Lawrence, mamma bis

Ad aprile è arrivata la conferma: Jennifer Lawrence e il marito Cooke Maroney hanno accolto il loro secondo figlio. L’attrice, già madre di Cy, aveva annunciato la gravidanza pochi mesi prima, scegliendo poi la discrezione.

Amber Heard e i gemelli

Nel giorno della Festa della Mamma, Amber Heard ha sorpreso tutti annunciando la nascita dei gemelli Agnes e Ocean, che si sono uniti alla sorella maggiore Oonagh Paige.

Justin Long e Kate Bosworth, genitori tramite surrogata

A luglio è emersa la notizia che Justin Long e Kate Bosworth sono diventati genitori di una bambina grazie alla maternità surrogata, un percorso vissuto lontano dai riflettori.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, la scelta dell’adozione

Ad agosto Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno annunciato di aver adottato una bambina, sottolineando il desiderio di vivere la genitorialità con serenità e privacy.

Alessandra Amoroso, la nascita di Penelope Maria

Il 6 settembre Alessandra Amoroso ha dato alla luce Penelope Maria, condividendo parole poetiche e cariche d’amore per raccontare uno dei momenti più intensi della sua vita.

Rihanna, terzo figlio con A$AP Rocky

A settembre Rihanna ha accolto il suo terzo figlio con A$AP Rocky, Rocki Irish Mayers, allargando ulteriormente una famiglia già molto amata dai fan.

Giulia De Lellis e Tony Effe, genitori di Priscilla

L’8 ottobre Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori della piccola Priscilla. L’influencer ha raccontato senza filtri le prime difficoltà della maternità, rendendo il suo racconto molto autentico.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo un lungo percorso

Il 15 ottobre è nata Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo anni di tentativi e un percorso di procreazione medicalmente assistita.

Francesca Chillemi, mamma in segreto

Sempre a ottobre Francesca Chillemi ha dato alla luce Amalia Smeralda, frutto dell’amore con Eugenio Grimaldi, scegliendo di vivere gravidanza e parto lontano dai riflettori.

Roberta Morise, mamma bis

Il 3 novembre Roberta Morise è diventata mamma per la seconda volta: Geraeia è nato dall’amore con lo chef Enrico Bartolini.

Cardi B, una nuova nascita e parole potenti

Il 4 novembre Cardi B ha accolto un altro figlio, parlando apertamente di crescita personale e amore incondizionato per i suoi bambini.

Chris Evans e Alba Baptista, genitori in totale riservatezza

A fine ottobre Chris Evans e Alba Baptista hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Alma Grace, mantenendo il massimo riserbo fino alla conferma

ufficiale.

Vanessa Kirby e Paul Rabil, il primo figlio

Infine, il 19 ottobre, Paul Rabil ha annunciato la nascita del primo figlio avuto con Vanessa Kirby, raccontando come la genitorialità stia cambiando profondamente la loro quotidianità.