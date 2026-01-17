La vacanza in Puglia, la convivenza a Lugano, la lite al ristorante: la storia tra Elodie e Andrea Iannone

Da settimana non si parla d'altro che della crisi che Elodie e Andrea Iannonestarebbero vivendo. Tre anni e mezzo dopo l'inizio della loro relazione, nata sotto il caldo sole pugliese, il pilota di motociclismo e la cantante sembrano essere arrivati alla fine del loro percorso insieme. L'ufficialità ancora manca, ma gli esperti e i movimenti dei diretti interessati sembrano confermare l'ipotesi dell'addio. Ripercorriamo le tappe della loro storia d'amore.

La cena Park Hyatt

Giugno 2022. Elodie e Andrea Iannone non si conoscono, ma si incontrano per caso a una cena organizzata da Diletta Leotta e il make-up artist Luca Cianciolo sulla terrazza del Park Hyatt a Milano. Quel primo incontro viene raccontato dal pilota di motociclismo come un disastro: " Lei non era molto contenta che io fossi arrivato. Mi avevano invitato Diletta e Luca, un nostro amico in comune. Lei non era molto contenta perché c'era un'unica sedia libera vicino a lei e c'era già una signora con un telefonino che faceva i video. Non mi ha rivolto parola, zero .Poi siamo andati a cena tutti insieme. Era arrivata questa catalana, Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: 'Vuoi?' E lei fa: 'No, no. Faccio da sola'. Io ho pensato: 'Ma vai a ca*are '".

La vacanza in puglia

Estate 2022. Elodie è reduce dalla fine della storia con il rapper Marracash ed è protagonista del film "Ti mangio il cuore". Concentrata più sul lavoro che sull'amore, la cantante parte per la Puglia insieme a Diletta Leotta e a un gruppo di amici. Tra questi ultimi c'è anche Andrea Iannone. Il loro secondo incontro è decisamente più divertente, racconterà Iannone: " La vidi affacciata sul balcone sopra il mio, la salutai dicendo: 'Buongiorno, sergente'. Dopo ci siamo messi a bordo piscina a parlare tutti insieme e non ci siamo mai lasciati, siamo stati tutta la vacanza insieme, appiccicati. Come se fossimo fidanzati da dieci anni ".

La prima foto sui social

Settembre 2022. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Elodie conferma per la prima volta la frequentazione con Andrea Iannone. "Io e Andrea ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione. Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. È tutto da scoprire, ma è un bravo corteggiatore ", confessa la cantante. Un mese dopo, a ottobre, Elodie pubblica la prima foto con il compagno nelle storie del suo account Instagram. Si tratta della conferma che la storia è concreta e procede a gonfie vele.

Le prime paparazzate

Capodanno 2023. Elodie è al Circo Massimo per l'evento di San Silvestro e insieme ad altri artisti saluta il nuovo anno esibendosi davanti a migliaia di persone. Dietro le quinte c'è Andrea, che la aspetta per festeggiare insieme il 2023 ma ci sono anche i paparazzi di Chi, che immortalano la coppia mentre si scambia un bacio poco dopo la mezzanotte. Materiale per la prima pagina delle riviste di gossip.

La convivenza a Lugano

Giugno 2023. La storia tra Elodie e Andrea si fa serie. Il settimanale Oggi riferisce che la cantante ha lasciato la sua casa sui Navigli per trasferirsi in Svizzera, a Lugano, nella villa di Andrea Iannone. La convivenza segna una tappa importante nella relazione della coppia, che appare più affiatata che mai.

Il ritorno in pista di Iannone

Febbraio 2024. Dopo 4 anni di stop causa squalifica Andrea Iannone torna a gareggiare in SuperBike con la Ducati e sul circuito di Phillip Island conquista il podio, piazzandosi terzo. Per il pilota è un grande giorno e Elodie gli dedica un post Instagram toccante: "Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell'esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo!!! ".

Le nozze di Loris e Diletta

Giugno 2024. E' il giorno delle nozze tra Diletta Leotta e Loris Karius. L'inviata sportiva di Dazn e il portiere tedesco si giurano amore eterno a Vulcano, nelle Isole Eolie, con una spettacolare cerimonia organizzata presso il Therasia Resort. Tra gli invitati ci sono anche Elodie e Andrea Iannone, che su Instagram pubblicano diverse foto della giornata di festa. La cantante non raccoglie il bouquet della sposa, ma gli esperti di gossip sono pronti a scommettere che Elodie e Andrea saranno i prossimi a convolare a nozze.

La crisi nel 2024

Novembre 2024. Il settimanale Gente pubblica le foto di una serata finita male tra Elodie e Andrea. La coppia si trovava a cena in un ristorante di Roma quando, dopo un'accesa discussione al tavolo, la cantante si è alzata e ha lasciato il locale visibilmente arrabbiata. Subito dietro Iannone con il volto teso. Per gli esperti si tratta della prima vera crisi della coppia, ma la maretta è passeggera e pochi giorni dopo la coppia si mostra di nuovo innamorata a Lugano.

Festival di Sanremo 2025

Febbraio 2025. Elodie è in gara al Festival di Sanremo con il brano "Dimenticarsi alle 7". Al suo fianco a Sanremo non c'è Andrea, ma la sua assenza è giustificata dagli impegni professionali. Il pilota è impegnato in Australia con le prove e la gara del GP, ma trova comunque il tempo di tranquillizzare i fan: " Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo a vederla" .

I prima fila a San Siro

8 giugno 2025. Elodie è a San Siro nel suo primo concerto nello stadio milanese. A sostenerla in questo importante momento della sua carriera c'è Andrea. Il pilota viene ripreso da alcuni fan della cantante mentre, sotto al palco durante il concerto, fotografa la sua compagna con il cellulare. "Trovate qualcuno che vi guardi come lui guarda lei", è la frase diventata virale sul web insieme al video di Iannone.

L'ultima intervista di Iannone

Novembre 2025. Elodie ha trascorso l'estate in tour, ma si è concessa qualche breve fuga con Andrea. Il pilota rilascia un'intervista a Gianluca Gazzoli e parla del suo infinito amore per la compagna: " Lei mi supporta in una maniera sconfinata. Abbiamo un supporto l'uno per l'altro che mi riempie di orgoglio e felicità ogni giorno. È una persona stupenda, ha tanti pregi, sono molto fortunato. In un momento complesso lei è stata l'alba, l'arrivo del sole. È stata una figura importante". Nessuno si immagina che, di lì a poco, le strade di Andrea e Elodie prenderanno direzioni opposte.

La crisi e la lontananza

Iannone e Elodie trascorrono le festività natalizie distanti l'uno dall'altra e con l'arrivo del nuovo anno, invece di concedersi una fuga romantica per scacciare via le voci di crisi, lei vola in Thailandia con le ballerine del suo tour

mentre lui si fa paparazzare in compagnia di Rocio Morales. "Si sono lasciati di comune accordo" fa sapere l'esperta di gossip Deianira Marzano, ma una conferma ufficiale da Andrea Iannone ed Elodie manca ancora.