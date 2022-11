Disperatamente mamma, parla la compagna di Paone: "Ora vi racconto la verità..."

I riflettori sono sempre più accesi sulla blogger Disperatamente Mamma e la vicenda che la vede contrapposta all'ex compagno Paolo Paone. Da settimane Julia Elle è al centro di una forte polemica per avere mentito su alcuni fatti della sua vita - raccontati sui social network e nel suo primo libro - e oggi il caso si arricchisce di nuovi dettagli. " Paolo ha il diritto di fare il padre ", ha detto su Instagram la fidanzata di Paone, Alexia di Lorenzo, affidando al web un lungo messaggio, nel quale ha parlato della sua esperienza personale e del compagno nel ruolo di padre di Chloe e Chris, i figli di Giulia.

La dolorosa esperienza personale

Nei video pubblicati sulla sua pagina Instagram, Alexia di Lorenzo ha raccontato il dolore provato - ma tenuto nascosto fino a oggi - di avere avuto un padre assente e colpevole di averla ferita. Un paragone necessario per la blogger per poi parlare di Paolo Paone, padre di Chloe e figura paterna (ma non biologicamente) di Chris, suo fidanzato da alcuni anni. " Quanto sta accadendo fa soffrire persone a cui tengo, il ragazzo che amo e ferisce una parte di me, più intima e delicata", ha esordito sul web la blogger, rivelando il doloroso passato: "Sono figlia di un uomo che pensava di essere in grado di fare il padre, scomparso dalla mia vita senza lasciare traccia e poi tornato per provare a riscattarsi come padre" .

La Di Lorenzo ha rivelato che l'uomo, morto pochi anni fa, le è stato accanto durante la gravidanza e ha provato a farsi perdonare rimanendole vicino fino alla fine: " Sono figlia di un uomo che avrebbe dovuto comportarsi come un papà e invece ha fatto cose che mai nessun papà immaginerebbe mai di fare a suo figlio. Sono figlia di un uomo che è tornato da me per rovinarmi la vita e poi morire lasciandomi senza risposta anche quando sul letto di morte gli ho chiesto ancora: 'Perché lo hai fatto? '".

Il sostegno a Paolo Paone

La blogger ha raccontato di essere andata avanti nonostante il dolore e di avere ben chiaro come un padre non dovrebbe essere. Per questo ha speso parole di stima e profondo rispetto per il fidanzato Paolo, che è in "battaglia" con la sua ex Julia Elle per i bambini. " Se oggi sono accanto a Paolo e lo sostengo è perché sono fortemente sicura che lui sia un bravo papà, uno che merita di essere chiamato papà. Ne ha pienamente diritto". Alexia Di Lorenzo ha raccontato i fine settimana di Paolo trascorsi con Chloe e Chris fatti di risate e divertimento ma anche lacrime : "Passava ore a correre, giocare, saltare, divertirsi e ridere e fare divertire per poi tornare a casa e piangere perché quelle ore non erano mai abbastanza. Perché lui voleva cucinare i piatti preferiti e raccontare fiabe della buona notte e io quel dolore l'ho vissuto con lui ".