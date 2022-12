"Ha cancellato certe foto...". Lo strano gesto di Julia Elle (Disperatamente mamma)

È tornata a condividere la sua quotidianità con i follower Julia Elle, meglio conosciuta come Disperatamente mamma. La blogger era sparita dai social network da una decina di giorni, ma è riapparsa con alcune storie Instagram nelle scorse ore. Qualcuno aveva ipotizzato che Julia avesse preso le distanze dal web per cercare di fare calmare le acque dopo lo scoppio della brutta polemica sulle bugie raccontate sulla paternità del secondogenito Chris e le rivelazioni fatte dall'ex compagno sulla figlia Chloe.

In realtà Disperatamente mamma ha rivelato di avere avuto una brutta serie di malanni, che hanno colpito anche i bambini ma non il marito Riccardo, che nell'ultimo periodo è stato invece particolarmente attivo su Instagram tra sponsorizzazioni e video ricette per i suoi follower. Su Instagram la blogger ha condiviso con i seguaci alcuni consigli su come affrontare le influenze stagionali e poi ha mostrato i figli Chiara e Chris in alcune attività quotidiane. Nei video si è rivisto persino il cocker di famiglia, che secondo i fan era chiuso in cantina insieme all'altro cane, Camilla. Tutto come un tempo. Come se niente fosse successo nelle ultime settimane. Ma i follower, a quanto pare, non dimenticano.

Nuove accuse e critiche dai follower

Disperatamente mamma sta provando a voltare pagina dopo le scuse e le concise spiegazioni fornite subito dopo le accuse mosse dall'ex Paolo Paone. Ma i follower continuano a passare al setaccio i suoi profili social in cerca di incongruenze e proseguono con verifiche e controlli sulla veridicità delle sue dichiarazioni in maniera quasi morbosa. Così ecco spuntare l'ennesimo sospetto: " Fa la storia a teatro ma lo spettacolo è di giorni fa, ma non era moribonda con la febbre a 40?", "In questi giorni è stata male, malissimo poi posta nelle storie scene di teatro che vanno dal 13 al 14 Dicembre. Sempre più onesta".

E qualcuno ha puntato l'attenzione su quanto detto da Julia nelle storie su una chiacchierata in direct con alcuni seguaci: " Giulia Cutispoto torna dicendo, come al solito, di essere stata sommersa dall'affetto del pubblico chissà perché però i commenti sul suo profilo sono stati limitati. Ancora più strano, non c'era l'algoritmo a cancellare le critiche perché limitarli". Qualcuno è arrivato addirittura a inviare messaggi di protesta alle aziende, che stanno sponsorizzando i loro prodotti con Julia e il marito, definendo la blogger e il compagno pessimi esempi e chiedendo che vengano rimossi dall'incarico di testimonial. Stessa sorte per una nota azienda di make-up, che si è vista tempestare l'ultimo post con commenti negativi, solo perché Julia ha sponsorizzato un loro prodotto nelle ultime ore. Insomma, un boicottaggio di massa.

Ancora foto e post cancellati

Su un altro fronte, c'è qualcuno poi che segnala che i post condivisi da Disperatamente sono diminuiti. Settimane fa su Instagram se ne contavano oltre 1880 oggi scesi a 1814 e questo ha fatto scattare di nuovo la polemica sulla cancellazione di contenuti definiti scomodi. " Quando sei limpido cancelli, ovvio" , ha scritto un'utente su Twitter. Ma da questo punto di vista, però, la vicenda è quanto mai complessa, perché riguarda la liberatoria che Paolo Paone, ex compagno di Julia e papà di Chloe, sostiene di non avere mai firmato per la diffusione dei contenuti social contenenti le foto della figlia. La questione è in mano agli avvocati e appare ovvio che, da questo punto di vista, ci sia una "revisione" in atto.

"In questi giorni sono stata male, malissimo" Posta nelle storie scene di teatro del vanno dal 13 al 14 Dicembre. SEMPRE PIÙ ONESTA #disperatamentemamma pic.twitter.com/fi8sEJ5TvV — eheha (@Toxiicgram) December 16, 2022