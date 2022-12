Musica, video ironici, polemica. Come è arrivata al successo Julia Elle

Disperatamente mamma ha deciso di staccare la spina, forse consigliata dal suo avvocato Annamaria Bernardini de Pace, e prendere le distanze - almeno per il momento - dai social network. Dopo la rivelazione fatta dall'ex compagno, Paolo Paone, che circa un mese fa ha confessato sui social di non essere il padre di Chris, il secondogenito della blogger, Julia Elle è finita nell'occhio del ciclone perdendo credibilità e follower. Da settimane l'attenzione del pubblico è concentrata sulla sua storia e sulla sua famiglia. Le scuse non sono bastate ai fan soprattutto perché questi ultimi si aspettavano risposte mai arrivate. Ma chi è Disperatamente mamma e quando è diventata uno dei personaggi più amati e seguiti del web?

Il sogno di diventare cantante

Julia Elle nasce come musicista e cantante. La passione per la musica ha radici lontane e gli esordi sui social network, Facebook e Instagram, risalgono al 2014, quando Giulia apre i suoi profili per condividere la sua musica, i suoi videoclip e il sogno di sfondare. Sui social network Julia Elle, così si faceva chiamare già all'epoca, condivide le serate in giro per l'Italia tra locali e festival ma anche le nottate passate in studio di registrazione per dare vita al suo sogno fare musica e cantare. Paolo Paone lo conosce così. Lui è un produttore musicale e insieme collaborano professionalmente alla pubblicazione di alcuni singoli prima che tra loro sbocci l'amore. Nel 2015 Paolo e Giulia, insieme a un altro artista, danno vita al progetto musicale Phas3s, che dura per circa un anno.

La gravidanza e la nascita di Disperatamente mamma

Nel 2014 Giulia rimane incinta di Paolo ma sui social non condivide né la notizia né le fasi della gravidanza. Sul web non ha ancora un seguito tale da pubblicare contenuti quotidianamente. La nascita di Chloe non la allontana dalla musica e su Facebook e Instagram Giulia continua a condividere la sua musica e i suoi impegni. La prima foto della figlia compare a dicembre 2014, quando Chloe ha pochi mesi, e con lei nello scatto c'è Paolo Paone come una vera famiglia. I mesi passano tra l'impegno di mamma e quello di cantante, ma nell'aprile 2016 Giulia - che comincia ad avere un seguito di follower consistente - annuncia di essere pronta a condividere video diversi da quelli pubblicati fino a quel momento: " Che rispecchiano una parte di me che avevo bisogno di condividere ". Così arrivano i primi filmati ironici come Disperatamente mamma, dove la blogger torinese scherza sulle difficoltà delle mamme, ma anche delle coppie e della famiglia dopo l'arrivo di un figlio.

L'arrivo di Chris

I video ironici condivisi da Disperatamente mamma sui social ottengono un grande successo. Arrivano le sponsorizzazioni con marchi di prodotti per bambini e il nome di Julia Elle diventa un punto di riferimento per mamme stressate e sull'orlo dell'esaurimento, che sorridono alla realtà tragicomica mostrata da lei nei video. Chloe è sempre protagonista nei video di Julia. Il 17 ottobre 2016 Julia Elle annuncia di essere nuovamente incinta e la condivisione della gravidanza, delle paure e delle tappe verso la nascita diventa social. I suoi video ironici con Chloe intanto diventano virali sul web. I follower si moltiplicano e lei trova spazio anche in alcune trasmissioni radiofoniche su Radio Kiss Kiss, nel programma di Francesco Facchinetti, e poi su 105. Julia è ormai un personaggio del web a tutti gli effetti. Il parto di Chris viene addirittura immortalando in una serie di scatti d'autore, pubblicati da Vanity Fair.

I libri e la "vita da favola"

Nel 2018 esce il suo primo libro "Disperata & felice", la prima parte della sua storia, cioè l'amore con Paolo Paone e la nascita di Chloe e Chris. Nel volume Julia racconta della fine della relazione con il compagno ma non lo fa in termini negativi. Parla di un amore finito (" Paolo non mi amava più" ) e di una notte di passione fugace nella quale rimane incinta di Chris. Il libro è incentrato sulla sua rivincita, sul fatto di essere riuscita da mamma single a farcela da sola nonostante l'assenza del padre dei suoi figli. Nel 2019 pubblica "Qualunque cosa ti faccia sorridere", il secondo tempo della sua vita, quando incontra Riccardo e la sua vita trova stabilità e futuro (oggi è suo marito e dalla loro unione è nata Chiara). Julia prende una strada diversa. I suoi video sono ancora ironici, ma anche impegnati e portano a riflettere su temi importanti come le violenze, lo sfruttamento dei minori, maternità e lavoro. Sui social la sua condivisione con i fan diventa quotidiana con foto e video dalla sua casa e nei filmati, oltre a Chloe e Chris, entra anche Riccardo e Paolo è parte integrante di quella che sembra la famiglia allargata del Mulino Bianco. I suoi libri ottengono successo e nel 2020 esce l'ebook "Intanto vivo" (su come sopravvivere al lockdown) poi "È nelle tue mani" sempre nel 2020 e l'anno successivo "Le parole che vorrei saperti dire". I follower superano il mezzo milione su Instagram e un milione su Facebook.

Novembre 2022, lo scoppio della polemica