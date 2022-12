Che fine hanno fatto i cani di Julia Elle (Disperatamente mamma)?

Non bastava la storia delle bugie e della figlia finita al centro di un braccio di ferro legale tra genitori. Adesso nella vicenda, che vede Disperatamente mamma al centro dell'attenzione mediatica, sono finiti anche i cani di famiglia: Athena e Camilla. I due cuccioli, che venivano spesso immortalati in foto e video sui social network, sono spariti dal web e la pagina Instagram, che Julia Elle aveva aperto per Camilla, un esemplare di bovaro del bernese, sembrava scomparsa ma in realtà ha cambiato nome e ora è "Il cassetto delle lettere".

L'attenzione sui due cani è stata puntata ancora una volta dai follower, che seguono con attenzione la blogger e la sua famiglia e hanno notato la prolungata assenza dal web dei due animali. Athena è il cocker che Riccardo, il marito di Julia, aveva prima di conoscere la compagna e i suoi figli e che è entrato in famiglia quando i due hanno iniziato la relazione. Nel novembre 2020 è arrivata invece Camilla, un cucciolo di bovaro bernese, che è andato a completare il quadro familiare prima della nascita della piccola Chiara.

I cani di Julia Elle

Athena e Camilla sono state più volte protagoniste di foto e video condivisi su Instagram e Facebook sia da Julia sia da Riccardo, ma negli ultimi tempi la loro presenza è andata scemando fino a ridursi a sporadici post. Così, quando il marito di Julia ha condiviso uno scatto di Camilla sulla sua pagina Instagram pochi giorni fa, si è aperta l'ennesima polemica. " La povera Athena passata dal vivere in casa con il suo padrone all'essere reclusa fuori giorno e notte, che fine ha fatto? Mi ha sempre fatto una gran pena. Per non parlare di Camilla, comprata come bebè in sostituzione di quello vero che non arrivava e poi buttata fuori anche lei", ha denunciato un utente, mentre un'altra ha replicato: "Abbiamo pensato tutti la stessa cosa... ma Athena???? Manca sempre lei!". E qualcuno ha addirittura pensato che la coppia utilizzi i cani per attirare simpatia: "Adesso c'è di nuovo bisogno di lei... ".

L'accusa a Julia Elle