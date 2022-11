"Sarà un'altra bugia?". E i follower castigano Disperatamente mamma

Julia Elle è tornata a fare la blogger e a condividere con i suoi oltre 600mila follower la sua quotidianità tra lavoro e famiglia. Per lei il tempo delle spiegazioni è finito con la pubblicazione del post Instagram di pochi giorni fa, nel quale ha dichiarato che il passato, i motivi che l'hanno spinta a mentire, il come e i perché verranno trattati lontano dai social nelle sedi opportune e che sul web lei sarebbe tornata a essere solo Disperatamente mamma. E così è stato.

Il post pubblicato nelle scorse ore lo conferma. Julia ha condiviso alcuni attimi della sua trasferta lavorativa a Milano e alcuni dettagli della sua giornata e della cena, che la aspettava al suo rientro. Un ritorno alla normalità che da una parte è stato apprezzato e elogiato dai suoi fan ma dall'altra l'ha fatta finire di nuovo al centro delle critiche: " Mi è scaduta sta donna non so il perché", "Sarà vero che l'hai preparata tu o è un'altra bugia?", "Comunque un conto è omettere un conto è falsare racconti". Una buona parte dei suoi seguaci non le perdona il fatto di non avere mai risposto agli interrogativi - leciti - sulla vicenda, che l'ha vista finire nell'occhio del ciclone due settimane fa. Del video di scuse condiviso pochi giorni dopo le rivelazioni fatte da Paone non c'è traccia e neppure della diretta realizzata giorni fa e tutti aspettano ancora risposte.

I commenti negativi cancellati

A infiammare la polemica c'è poi il risvolto legato ai commenti negativi che scompaiono misteriosamente sotto ai suoi post. Molti utenti lamentano di non vedere i propri commenti e altri l'accusano di averli addirittura cancellati volontariamente, creando una situazione decisamente tesa: " Ma che strano quanti commenti completamente inoffensivi eliminati dal fantomatico algoritmo. Dove algoritmo ovviamente è il dito della nostra disperatachemente", "Anche i miei commenti sono stati oscurati ed erano tutto tranne che offensivi". E a quel punto Julia, che ha risposto a molti che la criticavano, ha perso la calma: "Voi credete di offendermi, invece mi fate solo una grande pena, siete quattro gatti con 100 account fake a testa e siete sempre i soliti, ma io che siate un senso alla vostra vita è la smettiate di perseguitarmi un po' ci spero ancora ".

La stoccata della Lucarelli