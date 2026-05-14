Il dolore di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli: la figlia Silvia in ospedale

Sono giorni durissimi per Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli: Silvia, la loro figlia di 23 anni, è infatti ricoverata in ospedale. La notizia è stata diffusa dalla stessa Bruganelli, che ha condiviso sui social uno scatto direttamente dall'ospedale nel giorno della Festa della Mamma, ossia domenica scorsa. Da allora è cominciata a salire la preoccupazione per la famiglia e per le condizioni di salute di Silvia. Tra l'altro, alcune fonti hanno riferito che il ricovero era precedente alla data del 10 maggio, giorno della pubblicazione del post, quindi la giovane si troverebbe ricoverata da più tempo.

"Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande Guerriera. Che onore essere la tua mamma", si legge nel post condiviso dalla Bruganelli, che ha allegato la foto di un letto d'ospedale in cui si vede soltanto un piede della ragazza, accarezzato dalla mano della madre.

Al momento non si conoscono le ragioni del ricovero della ragazza, ma si presume che si trovi ancora in ospedale. Sonia Bruganelli sta comunicando via social, facendo trapelare la difficoltà di questi giorni. In una storia su Instagram, infatti, ha parlato di "giorni difficili", spiegando di trascorrere il tempo leggendo "Sorella maggiore", di Giulia Vittoria Francomacaro. Un libro che le starebbe dando conforto.

Di Silvia Bonolis si conosce ovviamente poco per questioni di privacy. A quanto pare, però, la giovane soffre di una grave cardiopatia congenita che ha reso necessario un intervento chirurgico subito dopo la nascita. Alcune complicazioni hanno causato una ipossia cerebrale che ha infine portato a danni neurologici che si sono manifestati a livello motorio. Non sono mancati, nel corso degli anni, dei messaggi di Sonia Bruganelli in cui la donna ha affrontato temi delicatissimi, come la difficoltà di portare avanti un difficile percorso di cura e resilienza e convivere con tanti timori.

Tantissimi i messaggi che in questi giorni stanno arrivando alla Bruganelli. Attestazioni di affetto e di vicinanza, come quello di Elena Santarelli, che dopo la malattia del figlio Giacomo è rimasta vicina a tutte le mamme alle prese con situazioni complesse. In un recente messaggio ha avuto un pensiero proprio per Sonia Bruganelli: "... e ci sei te @soniabrugi l'ultima foto è del letto di Silvia , avrei voluto abbracciarvi tutte quante.

Voi oggi dovete essere celebrate, e chi ha i figli in salute, a casa, per favore ringraziate e siate grate perché in ogni ospedale ci sono donne così forti che voi non potete immaginare! Vi stimo dalla prima all'ultima".