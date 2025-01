"Mai con lei, è troppo vecchia". L'attacco durissimo di Donatella Rettore

Ascolta ora 00:00 00:00

Donatella Rettore ruggisce contro Loredana Bertè. Ospite de "La vita in diretta" la cantante è tornata a parlare del controverso rapporto con la collega, con la quale non c'è mai stata troppa simpatia e - punzecchiata dagli ospiti in studio e da Alberto Matano - ha provocato Loredana con alcune frecciatine.

Cosa è successo in studio

Donatella Rettore è stata ospite di Alberto Matano nell'ultima puntata del programma del pomeriggio di Rai1. Per l'artista è un momento d'oro grazie all'uscita del suo ultimo album "Antidiva putiferio", il primo dopo quattordici anni di inattività discografica. Rettore è anche protagonista in tv tra i giudici del nuovo programma di Marco Liorni, "Ora o mai più", in onda il sabato sera su Rai1. Nello studio de "La vita in diretta" la cantante ha commentato la prima puntata dello show ma si è trova a parlare di Loredana Bertè a seguito di un appunto fatto da Roberto Alessi, direttore di Novella2000, sul suo fantomatico "caratterino": " Tu hai una costellazione di querelle. Io ci ho comprato un monolocale con la Rettore quando litigava con Loredana Bertè" . A quel punto Rettore ha smentito.

Le parole di Donatella Rettore

" Non abbiamo mai litigato io e lei. Non ho mai detto una sola parola contro di lei", ha chiarito Donatella Rettore che, sollecitata da Matano a salutare la collega in diretta, è stata al gioco ma si è tolta un sassolino dalla scarpa: "Ciao, mille baci. Lei guarda che ce li rimanda con qualche frecciatina". Matano ha provato a smorzare i toni, ma Rettore si è sfogata: " Io non ho mai sentito Loredana parlare bene di me. Io invece le ho sempre proposto duetti. L’ho sentita varie volte anche da Simona Ventura dire che "Splendido Splendente" fa schifo. Io non ho mai litigato, è sempre stata lei ad avere qualcosa" . Il conduttore ha così proposto a Rettore di lanciare l'idea di un duetto, ma la cantante ha risposto con una provocazione: " Fare ora un duetto con lei? No, adesso sono io che non voglio, è troppo vecchia. Lei si ama, è pazza di sé, che canti per sé ".

Perché Rettore e Bertè hanno litigato

Quali siano i motivi che hanno portato Rettore e Bertè a litigare non è mai stato chiarito veramente. Mesi fa Donatella rivelò sulle pagine di Repubblica un episodio che avrebbe cambiato il rapporto tra loro, quando c'era ancora Mia Martini negli anni '90: " L'unica lite è a Saint Vincent, e riguardava Mimì. Le dissi: 'Basta dire questa cosa della iella, fa del male'. Mimì mi diede ragione e lei però se la prese con me. Quella è stata la cattiveria di un giornalista, per fomentare la rivalità, inventò che avevo detto che Bertè portava iella come la sorella".

"Ma ci rendiamo conto? Il giudice diede non luogo a procedere".

Per quell'episodio le due artiste finirono persino in, ma la cosa si risolve con un nulla di fatto:Da quel momento tra le due non c'è stato più alcun rapporto.