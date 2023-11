Donatella Rettore, fan preoccupati per il video in ospedale dopo l'intervento

Sono ore di ansia quelle che i fan di Donatella Rettore stanno vivendo a seguito della pubblicazione di un video social - poi rimosso - nel quale l'artista annunciava di avere subito un intervento chirurgico. La cantante si è operata al tunnel carpale, ma quando è apparsa sui suoi profili social per salutare i follower e rassicurare tutti sulle sue attuali condizioni di salute, quello che i fan hanno visto non li ha tranquillizzati affatto. Così, a causa dei tanti commenti preoccupati, il filmato è stato rimosso dal web e i seguaci dell'artista ora si chiedono se Rettore sta bene.

L'intervento chirurgico

A tre anni di distanza dall'intervento per rimuovere il tumore al seno, Rettore è tornata in clinica ma questa volta per un problema più comune. Nelle scorse ore Donatella Rettore, 68 anni, si è sottoposta a un intervento al tunnel carpale, un'operazione chirurgica di routine in regime di day hospital, che era programmata da tempo. Sebbene l'intervento sia semplice e decisamente rapido, le pregresse patologie cliniche della Rettore - ex paziente oncologica e affetta da talassemia - hanno fatto comunque alzare il livello di attenzione sull'operazione, che ha avuto un esito positivo. La cantante non aveva fatto trapelare niente dai social per non preoccupare i suoi fan, ma al termine dell'intervento ha deciso comunque di apparire su Instagram per un breve saluto, ma le immagini hanno allarmato il pubblico.

Il video di Rettore in ospedale

Nel video, pubblicato nel pomeriggio, Rettore è apparsa in sedia a rotelle con la cuffietta chirurgica in testa, la mascherina sul volto e una coperta isotermica addosso. A spaventare i suoi tanti fan sono state le condizioni dell'artista che, nel breve filmato registrato probabilmente subito dopo l'uscita dalla sala operatoria, era visibilmente confusa, con lo sguardo spento e la voce impastata dall'anestesia ancora da smaltire. Nel video social Donatella Rettore farfugliava poche parole - come a volere parlare dei suoi cani Lupo, Collins e Tigre - mentre la didascalia del post recitava: "Intervento al tunnel carpale terminato...E adesso la convalescenza". Il filmato di fatto ha scatenato il panico tra i follower, che hanno iniziato a commentare preoccupati, tanto che lo staff dell'artista ha deciso di correre ai ripari, rimuovendo il contenuto. Lasciare un po' più di tempo a Rettore per riprendersi, prima di farle registrare un messaggio simile, sarebbe stata sicuramente una scelta più saggia. E ora i suoi sostenitori si augurano di vederla presto di nuovo in forma.