Donnamaria squalificato, Tavassi richiamato. Cosa è successo al Grande fratello vip

L'ultima diretta serale del Grande fratello vip ha riservato più di un colpo di scena, a cominciare dall'espulsione di Edoardo Donnamaria. Il gieffino era nella Casa dallo scorso settembre, ma alcuni suoi atteggiamenti violenti e offensivi hanno costretto la produzione a prendere seri provvedimenti nei suoi confronti e, dopo l'ultimo episodio avvenuto ai danni di Antonella, la squalifica è stata inevitabile.

Il richiamo a Edoardo Tavassi

In avvio di puntata Alfonso Signorini ha convocato Edoardo Tavassi per ammonirlo in merito ad alcuni atteggiamenti avuti nella Casa, nonché espressioni volgari pronunciate durante il daytime. A costringere gli autori a richiamare all'ordine il gieffino è stato l'ultimo episodio avvenuto nel loft. Durante una partita a biliardo con Luca Onestini, il fratello di Guendalina ha avuto una reazione stizzosa e incontrollata, scaraventando a terra la stecca con modi violenti. Una reazione inaccettabile per Signorini e la produzione: " Tavassi dopo i numerosi richiami, sia del GF che del sottoscritto ci aspettavamo un atteggiamento consono, specialmente da te. Non è ammissibile e non può più essere tollerato un comportamento del genere, per questo motivo sei ammonito". La comunicazione è stata accettata da Edoardo che prima ha cercato di giustificarsi, poi ha concluso: "Mi dispiace se sia stata percepita male questa cosa" .

Perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato

Subito dopo è stata la volta di Edoardo Donnamaria, convocato da Alfonso Signorini nella Mistery room. Sin da subito il pubblico ha intuito che per lui ci sarebbero state conseguenze ben diverse. Nel mirino della produzione è finito l'atteggiamento violento e offensivo che il concorrente ha avuto nei mesi trascorsi nella Casa con Antonella, strattonata, spinta e insultata più volte dal giovane. " Ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e ti sei reso protagonista di un brutto episodio" , ha esordito Signorini, leggendo la nota del provvedimento preso nei suoi confronti, mentre in salone Antonella e gli altri assistevano alla scena.

" Hai superato quel limite che lunedì vi avevo imposto. Sei stato richiamato più volte, siamo stati tolleranti con il gruppo e con te. Sai bene quante volte sei stato richiamato per il tuo atteggiamento aggressivo e provocatorio", ha proseguito il conduttore, che non ha potuto chiudere un occhio sull'ennesima reazione aggressiva e volgare verso la Fiordelisi, spintonata e insultata per un panino riuscito male. E l'eliminazione è stata inevitabile: "Sei ufficialmente squalificato" .

Gf Vip, chi è stato eliminato al televoto

Nonostante la squalifica di Donnamaria, il percorso del programma è proseguito con l'eliminazione serale sulla base del televoto. A finire ultimo nel gradimento del pubblico è stato Davide Donadei, che è stato eliminato dal gioco. Mentre a rischio uscita sono finiti Andrea, Nikita, Daniele e Giaele.