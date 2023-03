Gf Vip, le rivelazioni hot di Antonella e Edoardo: "Nella casa abbiamo fatto..."

I Donnalisi sono ufficialmente una coppia. Nonostante fuori e dentro alla casa del Grande fratello vip in molti pensino ancora che la loro unione è stata studiata a tavolino, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non si lasciano. Dal reality alla realtà la sostanza del loro sentimento non sembra essere cambiata e i due sono pronti a giurarsi amore eterno. Lo hanno confessato nella prima intervista (doppia) rilasciata al settimanale Chi. Antonella dice di essere " rinata " dopo avere visto Donnamaria fuori dalla porta rossa la sera della sua eliminazione. Edoardo parla di " farfalle nello stomaco " per descrivere il suo sentimento per la Fiordelisi. E i fan della coppia esultano.

La strategia e l'invidia

A sentire parlare di amore e strategia la coppia nata nella Casa del Grande fratello vip non ci sta. " Non c'è bisogno di stare lì a spiegare, chi pensa che sia una strategia secondo me lo fa per invidia", ha detto Edoardo parlando dei dubbi sorti in una parte di pubblico che non ha mai creduto in un loro reale coinvolgimento emotivo. Edoardo ha ammesso di avere provato subito un interesse forte per l'influencer salentina: "Anto all'inizio ha fatto cose che miravano a farmi impazzire, ma il suo provocarmi mi ha fatto capire che c'era un sentimento forte" . Fidarsi, però, è stato difficile per entrambi e la gelosia ha minato il loro rapporto, che nella Casa si è concretizzato in accese liti, scenate e situazioni incresciose (che sono costate la squalifica a Donnamaria).

"L'ho tenuta rinchiusa per 24 ore"