“Lui dorme sul divano”. L'indiscrezione da casa Ferragnez sulla crisi

Tra i Ferragnez è crisi: sì o no? Ci sono diverse scuole di pensiero in merito e quella dominante vuole i due normalmente insieme, come se nulla fosse successo, perché forse non è realmente accaduto niente. Il pensiero di molti è che sia tutta una strategia per lanciare la seconda stagione della serie tv su Amazon Prime Video che li vede protagonisti, visto che, sebbene sui social non si facciano più vedere assieme, nelle uscite della vita reale dove c'è uno c'è quasi sempre anche l'altro. È successo subito dopo Sanremo nel ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo ed è successo anche nell'ultimo weekend, a Palazzo Parigi: tante le foto pubblicate dall'influencer ma in nessuna risultava esserci suo marito. Ma Fedez era presente negli scatti di suo padre Franco, anche lui invitato al pranzo domenicale.

Davanti a tutto questo sale spontaneo il dubbio che i Ferragnez stiano semplicemente giocando con il loro pubblico, mettendo a dura prova quel rapporto di fiducia costruito negli anni che, una volta rotto, non si aggiusta più. E stando ai commenti che si leggono sui social, la corda sembra essere in procinto di spezzarsi. In tutto questo, però, sembra esserci qualcuno che muove dei fili invisibili per evitare che avvenga lo strappo, centellinando con il contagocce le informazioni sulla coppia, diramando le in modo chirurgico quando più necessario. Come è accaduto oggi.

Infatti, mentre sui social si faceva notare la stranezza dell'assenza di Fedez dalle immagini della Ferragni nel corso della domenica, nonostante o lui fosse presente come testimoniano le cronache social diffuse da suo padre, qualcuno da City-Life faceva trapelare una sorta di velina in cui si rende noto che il rapper e la moglie sono davvero in crisi e la prova sarebbe il fatto che lui dormirebbe sul divano di casa. A rendere nota questa informazione è il patinatissimo sito Vanity Fair. Impossibile trovare riscontro di questa affermazione, visto che i Ferragnez hanno spento le telecamere sul loro privato. Quindi o si prende questa informazione per vera e si iniziano a considerare i due come una qualsiasi coppia in crisi o, altrimenti, questa informazione diventa solamente l'ennesimo tassello di una narrazione che ha uno scopo ben preciso: aumentare l'hype.