Fedez "cancellato" dalla Ferragni solo per finta: in realtà c'è sempre stato

Ormai li hanno sgamati un po' tutti. I giornali, i siti di gossip e persino i loro follower, che sono diventati più bravi dei detective. La sparizione di Fedez dai social è reale (salvo quando c'è di mezzo un interesse economico) ma non l'oblio virtuale a cui lo ha relegato la moglie, che continua a non riprenderlo nelle foto e nei video condivisi sulla sua pagina Instagram, quando in realtà Fedez c'è. Eccome.

Lo dicono i loro stessi fan che, incrociando le storie del padre del rapper e quelle delle sorelle e delle amiche della Ferragni, hanno pizzicato Fedez a pranzo fuori con la famiglia di Chiara e poi alla festa di due amichetti di Leone. Per non parlare del video girato dal rapper contro Mario Giordano e Fuori dal coro, nel quale si vede che è nell'appartamento di City Life, dove vive con la Ferragni e nel quale sembrava non avere fatto rientro da Sanremo. E allora scoperto il trucco, svelato l'inganno: altro che crisi coniugale.

I Ferragnez sotto lo stesso tetto

A rivelare che Fedez vive ancora sotto lo stesso tetto della moglie e dei figli è stato lui stesso. Nelle ultime storie Instagram, nelle quali si è scagliato con ferocia assurda contro Mario Giordano e il suo programma Fuori dal coro per una presunta inchiesta sulla sua sessualità, il rapper si è ripreso con la webcam del suo pc e lo sfondo che si vede alle sue spalle non lascia dubbi. Quando ha registrato il video Fedez si trovava nell'attico di City Life, dove vive da due anni con la famiglia. Quindi da casa non se ne è mai andato nonostante la Ferragni sia stata attenta a non riprenderlo mai nelle numerose storie postate dalla fine di Sanremo a oggi. Perché i due non si fanno vedere più insieme sui social?

Il pranzo con la famiglia Ferragni

Ma c'è dell'altro. Domenica Chiara Ferragni ha trascorso la giornata in compagnia dei figli e della sua famiglia - madre, sorelle e alcune amiche - continuando a alimentare le voci di un Fedez sempre più lontano da lei. In realtà Fedez era presente ma non compare (volutamente o meno, chissà) nelle foto pubblicate su Instagram dall'influencer. A metterlo al centro della scena, ci ha pensato Franco Lucia, il padre del rapper, anche lui presente al pranzo a palazzo Parigi e alla festa di compleanno di alcuni amichetti di Leone, dove c'erano i Ferragnez al completo. Nelle foto condivise da Franco Lucia si vede Fedez seduto su una sedia a pochi passi da Chiara mentre guarda i bambini giocare. Perché allora i due non smentiscono la crisi?

La fuga da Cannavacciulo

Mentre Chiara Ferragni continua a tagliare fuori il marito dai suoi contenuti social, però, la coppia di nascosto si frequenta e non solo per andare dal terapista. Riposti i cellulari in borsa per non cedere alla tentazione di immortalarsi insieme, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una cena stellata nel ristorante dello chef Antonino Cannavacciulo a Villa Crespi. A paparazzarli insieme ci ha pensato qualcuno che si trovava all'interno del locale e che ha fatto crollare il castello di carta messo in piedi dai Ferragnez. Quindi, è tutto hype? Pare proprio di sì.