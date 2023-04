Doveva andare a Bari invece il biglietto era per Bali. La rabbia dell’influencer Marco Togni

Doveva andare a Bari e, invece, la destinazione sul suo biglietto aereo era Bali. Questo quanto accaduto all’influencer Marco Togni rimasto bloccato in aeroporto a Tokyo in Giappone. È proprio lui a farlo sapere attraverso un video pubblicato sul proprio profilo social in cui esprime tutta la rabbia per il disguido.

Il malinteso

Tutto sarebbe partito a causa di uno scambio di consonante; infatti, secondo quanto riferito da Togni, la “R” sarebbe stata scambiata con la “L”: e così, sul biglietto aereo piuttosto che ritrovarsi Bari, come destinazione c’era scritto Bali. L’influencer, esperto di Giappone e che vive lì da oltre 15 anni, sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Bari per poi raggiungere Trani dove era atteso nella giornata di sabato 29 aprile per la partecipazione alla prima edizione del Festival Follow me, in occasione della presentazione del suo libro, Giappone: la mia guida di viaggio. Nonostante tutto, fortunatamente il 37enne è riuscito a portare a termine il suo impegno.

Lo sfogo sui social

È stato proprio Marco Togni a raccontare ai suoi tantissimi follower l’accaduto attraverso un video sfogo sui propri profili social in cui è emersa la tanta rabbia e lo sconcerto per l’errore: "Sono in aeroporto e sono inca**ato” - così inizia il filmato condiviso dall’influencer – “Mi sono rifiutato di salire sull'aereo perché non è possibile che io abbia a che fare con degli imbecilli". Poi Togni ha proseguito: "Io sabato sarò a Trani per il Festival dei giovani e quindi un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito […]e gli dico che devo andare a Trani in Puglia e che quindi ho bisogno di un volo fino a Bari, questo mi prenota tutto, io arrivo in aeroporto, mi danno i biglietti, guardo e vedo lo scalo a Giacarta. Ma se io devo andare in Puglia lo scalo non può essere a Giacarta.” È qui che il blogger ha perso completamente la pazienza e così, ha esclamato: “E cos'è successo? Questi giapponesi hanno sbagliato la 'r' con 'l' e invece di mandarmi a Bari mi mandano a Bali in Indonesia, non so forse a prendere il sole. Mi sono rifiutato di salire sul volo, ora faccio una bella denuncia poi risarcimento e noi ci vediamo in Puglia sabato".

Naturalmente si tratta di un errore che ha creato un grande disagio all’influencer, anche se -come spesso accade- non sono mancate le malelingue; c’è, infatti, chi sostiene che possa trattarsi di una mossa di marketing per sponsorizzare il suo ritorno in Italia dopo diversi anni.

Marco, dicci, questi giapponesi che ti hanno prenotato il biglietto sono con noi in questa stanza? pic.twitter.com/4s4edRU9nR — Fran Altomare (@FranAltomare) April 28, 2023

Chi è Marco Togni

Marco Togni, classe ’86, è nato a Trento e ha vissuto una buona parte della sua vita a Rovereto, proprio in provincia della sua città natale; poi si è trasferito definitivamente a Tokyo dove da anni organizza tour per gli italiani in Giappone. Marco Togni è scrittore, blogger, youtuber e fotografo professionista.