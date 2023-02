Chiara Ferragni oscurata dal marito: così Fedez le ha rubato la scena

Da giorni, chi ha seguito la serata finale del festival di Sanremo guarda più o meno compulsivamente le storie Instagram di Chiara Ferragni e di Fedez. Il motivo è uno: capire cos'è successo tra i due coniugi, se qualcosa è realmente successo. L'assenza prolungata di Fedez, che non ha sfruttato l'onda della polemica per il siparietto porno con Rosa Chemical, probabilmente è il primo indizio che tra i Ferragnez possano essere sorti problemi ma considerare solo l'atto e non le implicazioni dello stesso come causa del malumore potrebbe risultare riduttivo.

Chi conosce bene la coppia, ma anche solo chi la segue distrattamente sui social, sa che le ragioni dietro la discussione avvenuta sul palco di Sanremo e proseguita dietro le quinte, dopo che Amadeus li ha (non troppo cordialmente) spinti lontani dalle telecamere, non sono da ricercare nel limone in diretta tv. Gli occhi lucidi di Fedez in platea subito dopo quel momento e la sua totale apatia per tutto il resto della finale, cinicamente sbattuta sui televisori di oltre 12milioni di italiani, non deriva solo dal volgarissimo momento twerk in platea.

Questo sarebbe dovuto essere il festival di Sanremo di Chiara Ferragni: punto. Lo aveva fatto capire Amadeus, facendola entrare da dietro il sipario chiuso alla prima serata, un onore che si concede solo ai più grandi e che infatti non è stato riservato alle altre tre co-conduttrici. Lo aveva fatto capire anche la Rai, concedendo alla signora Ferragnez ben due serate del Festival, le più prestigiose, la prima e l'ultima. E lo avevano fatto capire anche i media che gravitano attorno all'influencer, esaltando ogni minimo, anche inutile, passo di avvicinamento alla Riviera della moglie di Fedez.

Invece è stato il Festival della polemica di Fedez e quanto accaduto durante la finale è stata, evidentemente, la goccia che ha fatto traboccare un vaso già straripante dopo la seconda serata. In poche parole, Fedez si è preso la scena e ha oscurato sua moglie. Alla finale avrebbe dovuto fare il semplice spettatore, starsene buono in platea e applaudire, invece ha assecondato Rosa Chemical in un momento indecoroso sulla tv pubblica, tanto che il cantante, capendo che il rapper ci stava, l'ha poi trascinato sul palco per mettergli la lingua in bocca. Qualcuno potrebbe far notare che questa gara a chi è più in vista di chi all'interno della stessa famiglia potrebbe essere tossica, e forse è proprio così. Ma Fedez e Chiara Ferragni vivono una realtà rarefatta sui social e Sanremo è stata la prima vera occasione per l'influencer di farsi vedere nel mondo reale. Complice il marito, il tentativo di dimostrare di poter lasciare il segno anche al di fuori dei social è fallito.