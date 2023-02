Il silenzio social di Fedez dopo Rosa Chemical: ecco perché è sparito

Che fine ha fatto Fedez? Il rapper ha fatto perdere le sue tracce subito dopo Sanremo. Non che sia uno dei grandi misteri dell'universo da risolvere, però circa 2 italiani su 3 hanno seguito la finale del Festival e dopo essere stati svegli fino alle 3 del mattino si meritano qualche risposta. Nessun fotogramma di lui, nemmeno per sbaglio, compare nelle storie di sua moglie. E non era nel suo camerino a fine serata per festeggiare o, almeno, non è documentata la sua presenza come invece quella di tutto lo staff e la crew che la co-conduttrice si è portata in Riviera.

L'assenza del rapper ha superato le 24 ore e per chi lo segue questo ha un solo significato: qualcosa è successo. Sì, perché i Ferragnez sono il massimo esempio di una delle tecniche social più valide per tentare di far dimenticare uno scivolone a qualcuno. Come funziona? Si fa la figuraccia, si sparisce per un giorno o due, poi si torna parlando di altro, magari con qualche storia con protagonisti i bambini o le donazioni di beneficenza, che fanno tanta empatica. Si cerca in qualche modo di distogliere l'attenzione e di far dimenticare quello che è successo. Stavolta, però, c'è un "però". Infatti, questa è stata la prima occasione in cui i Ferragnez sono realmente usciti dalla loro bolla fatta di contenuti registrati, gestiti e studiati per filo e per segno. È stata la prima volta in cui la golden couple italiana si è trovata a confrontarsi con il mondo reale e con il pubblico reale e l'ha fatto nel palco con maggiore risonanza che ci sia in Italia: un po' come fare scuola guida con un mezzo articolato.

Nel mondo reale non funziona così e il rischio per entrambi è che la partecipazione di Chiara Ferragni al festival di Sanremo, così pompata, osannata ed esaltata venga oscurata da Fedez. Qualcuno azzarda che sarebbe, invece, una tecnica per alzare l'hype sulla seconda stagione della serie incentrata sulla loro vita, visto che le riprese sono proseguite anche durante le giornate sanremesi. Ma questa teoria ha delle falle: Fedez avrebbe perso l'engagement immediato derivante dal siparietto con Rosa Chemical per un qualcosa che verrà distribuito non prima di qualche mese?

La risposta è no, o, almeno, è improbabile lo abbia fatto. Difficilmente il pubblico dimenticherà la parentesi "porno" con Rosa Chemical mentre il monologo della co-conduttrice e i suoi abiti stanno già scivolando nel dimenticatoio. Eppure, la star sarebbe dovuta essere proprio lei. In questo Festival, il marito ha fatto ben più di un passo falso, ha sollevato polveroni che oltre ad aver messo in difficoltà la moglie con la Rai l'hanno anche messa in ombra. La polemica sulla canzone e sullo strappo della foto alla seconda serata non è stata dimenticata, anche perché il silenzio del rapper, che non è intervenuto mentre Stefano Coletta cercava di arrampicarsi sugli specchi per difendere la versione salva-tutti, non è certo passato inosservato.