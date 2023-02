Il bacio in bocca, poi la lite: il video svela cosa è successo tra i Ferragnez

L'ultimo episodio delle serie "The Ferragnez" è andato in onda nella serata finale del festival di Sanremo. (Metaforicamente). Il bacio che Rosa Chemical ha rubato a Fedez in diretta durante la sua esibizione ha messo nei guai il rapper e la telenovela si è consumata sul palco dell'Ariston. Chiara Ferragni non ha affatto gradito il fuori programma intimo e tra moglie e marito è esplosa la lite davanti al pubblico in teatro.

Quello che i telespettatori hanno visto in televisione è solo una parte di quanto successo tra i Ferragnez sul palco. Durante la sua performance, Rosa Chemical è sceso tra il pubblico e prima si è strusciato sensualmente addosso a Fedez poi lo ha trascinato sul palcoscenico, baciandolo con trasporto (e tanto di lingua). Il rapper è rimasto stupito dall'accaduto, ma più che altro preoccupato dalla possibile reazione della moglie, che dietro le quinte ha assistito al fuori programma. E in effetti, quando l'influencer è tornata davanti alle telecamere ha scherzato sull'accaduto: " Ora avrò anche io il Bonus limone! ". Tutto risolto, hanno pensato i telespettatori e invece no.

Subito dopo la replica della Ferragni, sul web è iniziato a circolare un video, che mostra cosa è successo negli attimi successivi alla risposta ironica dell'influncer. Nelle immagini, pochi secondi rubati dall'obiettivo di uno fotografo nella pausa pubblicitaria, si vede Fedez raggiungere la moglie sul palco prima della diretta per spiegargli l'accaduto. Ma l'espressione di Chiara Ferragni è tutto un programma. Occhi sgranati, pura sorpresa e qualche gesto stizzito a dire " lasciamo perdere ". Nel video si vede la Ferragni tornare nel backstage a passo spedito con Fedez, che la segue con fare mesto di chi sa di averla combinata grossa.