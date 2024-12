Eleonora Giorgi ricoverata: "Malore improvviso, ho mangiato un mango e ho rischiato di morire"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ora va tutto bene ma qualche giorno fa mamma ci ha fatto prendere uno spavento perché per un problema è stata ricoverata ". Così Andrea, il figlio di Eleonora Giorgi, ha raccontato l'ultimo grave problema di salute avuto dall'attrice romana, che da oltre un anno lotta contro una forma aggressiva di tumore al pancreas. Giorgi e la sua famiglia sono stati nuovamente ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 8 dicembre e nel corso della puntata l'attrice ha parlato del recente ricovero in ospedale.

Il frutto che ha dato problemi

Giorgi è stata ricoverata per un picco glicemico che ha messo a rischio la sua vita. " Questo non è sintomo della malattia che avanza ma solo un malore che è conseguenza dell'intervento che ha fatto ma non delle cure che sta continuato a seguire" , ha specificato il figlio Andrea, parlando di un "errore di valutazione" compiuto dalla madre, che l'ha portata a rischiare grosso. "Ho mangiato quattro etti di mango alle 2 di notte ", ha scherzato l'attrice, raccontando l'episodio: " Una sera avevo voglia di qualcosa di dolce e sono finita per mangiare un po' troppo mango; quindi, la glicemia è schizzata a 500. Sono stata una pazza, potevo morire ma non lo sapevo ".

Con i valori completamente sballati, Eleonora Giorgi è stata portata in clinica. "Mamma non sapeva che l'avrebbero ricoverata, lo sapevamo solo io e Andrea", ha ammesso Paolo Ciavarro anche lui in collegamento con Verissimo. "Neanche a casa a prendere il pigiama mi hanno mandato, mi hanno chiuso a chiave in clinica", ha scherzato Eleonora, tornando poi seria: " Alla fine è andato tutto bene. Sono qui e continuo a lottare" .

Le feste di Natale in famiglia

L'attrice è ancora in attesa di sapere se rientrerà nel programma sperimentale americano, al quale ha chiesto di poter aderire per tentare una nuova cura contro il tumore al pancreas scoperto a novembre scorso. Intanto lei si concentra sul presente e sulle imminenti festività. Quello che sta per arrivare sarà un Natale speciale per Eleonora Giorgi che ha radunato attorno a sé tutta la sua famiglia compreso l'ex marito Massimo Ciavarro.

Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore perché loro hanno le loro famiglie e hanno deciso comunque di non partire, è un regalo per me

", ha concluso Eleonora Giorgi.