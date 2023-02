“Capricciosi come due adolescenti”. La rivelazione contro Harry e Meghan

Il principe Harry ha raccontato la sua verità nel libro “Spare. Il Minore”, descrivendo se stesso e Meghan Markle come due vittime della Corona, due spiriti liberi e innocenti circondati da intrighi, gelosie e personaggi completamente asserviti al potere monarchico. I media non hanno perso tempo a rintracciare tutte le contraddizioni del memoir, le storie più o meno credibili, i fatti che non si sarebbero svolti come raccontato dal duca. Il 24 gennaio 2023 è uscito un altro libro che dipinge un ritratto decisamente impietoso di Harry e Meghan, l’opposto di quello presentato dal principe nella sua autobiografia.

“Capricciosi come due adolescenti”

Nel suo nuovo libro “Courtiers: Intrigue, Ambition and the Power Players Behind the House of Windsor” il giornalista Valentine Low ha ricostruito le personalità di Harry e Meghan attraverso le testimonianze dello staff di Palazzo. Il risultato è poco lusinghiero, poiché svelerebbe un altro volto dei duchi, molto meno affabile di quello che conosciamo e che i duchi ci hanno mostrato in special modo nel loro stucchevole documentario firmato Netflix. Un insider, citato dall’Express, ha raccontato a Low che far parte del team di Harry è Meghan è stato “come lavorare per una coppia di adolescenti…Erano piuttosto cocciuti. Erano difficili…incontrollabili e incredibilmente ostinati”.

Nel libro sono riportati degli esempi di questa presunta testardaggine. Tra questi ne spicca uno che potrebbe minacciare la credibilità e l’impegno ambientalista dei Sussex, attirando critiche e polemiche: “C’è stato un periodo nell’estate del 2019” in cui Harry e Meghan avrebbero avuto l’abitudine di prendere “diversi jet in un breve lasso di tempo” , sebbene il Palazzo avesse sconsigliato tale comportamento, poiché in netta contraddizione con l’immagine di paladini della natura che i duchi si stavano costruendo.

Prendere jet privati, ha sottolineato Low, “era sbagliato in termini di emissioni di anidride carbonica. Ma loro non hanno voluto sentire ragioni. E naturalmente, quando i media lo hanno scoperto, Harry è stato pesantemente criticato. Ma era difficile gestire [i Sussex]”. La duchessa, poi, non sarebbe stata per nulla all’altezza del suo ruolo a corte. Un’altra fonte ha svelato al giornalista: “[Era] poco interessata a tagliare nastri, inaugurare ospedali e fare tutte quelle cose, francamente noiose, che i membri della royal family spesso fanno”.

La vicenda di Samantha Cohen

Nel suo libro il giornalista ha anche scritto che Harry e Meghan sarebbero stati talmente “incontentabili” da spingere la loro segretaria privata ed ex assistente personale della regina Elisabetta, Samantha Cohen, “sull’orlo di una crisi di nervi”. Harry e Meghan non sarebbero riusciti a stabilire con il loro staff un rapporto basato sul rispetto e il dialogo. A tal proposito Low rievoca anche le presunte accuse di bullismo contro Meghan, bollate dai duchi come una “campagna diffamatoria” ai loro danni.

La storia di Samantha Cohen, però, è molto interessante, perché potrebbe essere emblematica di una possibile insensibilità di Harry e Meghan nei confronti dei loro collaboratori. La Cohen aveva persino organizzato il loro matrimonio, ma a un certo punto “non riusciva a sopportare” più il suo lavoro, come ha spiegato anche l’esperta Angela Levin a Gb News, citato dall’Express.

Così nel 2018, forse stanca delle continue pressioni e dei capricci dei duchi, ha deciso di dimettersi. In proposito la Levin ha dichiarato: “Meghan non è così simpatica. Davvero non lo è e chiunque ci caschi, come ha fatto Harry, si trova in una posizione difficile. Penso che lei tiri fuori il peggio di lui…[Meghan] può essere [dolce] ma ha anche un altro lato che è davvero inquietante”.

Il “paranoico” e la “sociopatica”

Sembra che Valentine Low non abbia una buona opinione dei Sussex, in particolare della duchessa. Per la verità non l’avrebbe mai avuta. Nel suo libro “Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown” (pubblicato il 6 ottobre 2022), realizzato sempre grazie all’aiuto di insider anonimi, il giornalista descrisse Meghan come una “sociopatica narcisista” e Harry come un “paranoico”.