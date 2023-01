Spunta la "controintervista". La mossa a sorpresa di Re Carlo

Carlo III avrebbe intenzione di rompere il silenzio che da mesi circonda la royal family per difendere la reputazione della Corona dalle accuse del principe Harry. In particolare il sovrano vorrebbe contestare gli aneddoti e le affermazioni contenute nel memoir “Spare. Il Minore”. Per questo sarebbe già in corso una trattativa tra Buckingham Palace e la Bbc per un’intervista-bomba che potrebbe essere diffusa prima dell’incoronazione.

La strategia di Carlo

Re Carlo III vorrebbe che entrambi i suoi figli partecipassero alla cerimonia di incoronazione, il 6 maggio 2023. Pur di realizzare questo suo desiderio, a cui il principe William si sarebbe opposto con fermezza, Sua Maestà avrebbe chiesto la mediazione dell’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Non vi sarebbe persona migliore per questo ruolo: Welby ha officiato celebrato le nozze dei duchi di Sussex e non avrebbe mai interrotto i contatti con loro.

Così Lambeth Palace (la residenza dell’Arcivescovo) e Buckingham Palace starebbero studiando una strategia per convincere William e Harry a stabilire una tregua in vista dello storico evento della prossima primavera. Un compromesso che potrebbe persino diventare la base su cui costruire una futura pace duratura.

Questi segnali incoraggianti, però, non dovrebbero indurre a pensare che re Carlo voglia dimenticare il passato e andare avanti come se nulla fosse. Al contrario. Secondo il Sun il sovrano potrebbe decidere di concedere un’intervista alla Bbc che “potrebbe offrirgli l’opportunità di condividere il suo pensiero sul bestseller di Harry, ‘Spare’ e sul controverso documentario Netflix”.

Addio al motto “never complain, never explain”?

Il Palazzo Reale e la Bbc starebbero già organizzando l’intervista. Il Sun dichiara: “La Bbc starebbe incoraggiando re Carlo a rilasciare un’intervista sulla sua vita prima e dopo l’ascesa al trono”. Un modo per far conoscere la sua esistenza da principe di Galles prima e da monarca poi, per parlare di sé, del suo carattere, della famiglia. Farsi scoprire e conoscere ancora meglio, oltre le vicende legate al suo matrimonio con Lady Diana.

Durante questa chiacchierata a Carlo verrebbe data l’occasione di replicare alle accuse del suo secondogenito. I giornali sostengono che questa presunta intervista potrebbe infrangere il tradizionale silenzio dei Windsor, le cui fondamenta sono ben salde da decenni sul motto di Disraeli “never complain, never explain” . Del resto Carlo ha già violato questa regola non scritta nel 1994, quando concesse l’ormai celebre intervista a Jonathan Dimbleby in cui parlò del naufragio del suo matrimonio con Lady Diana, ammettendo il tradimento con Camilla.

Ma non è detto che una cosa simile accada di nuovo. Non sappiamo ancora se e quando ci sarà questa intervista con la Bbc e, a tal proposito, sempre al Sun, l’esperta Angela Levin sostiene che il re non reagirà alle dichiarazioni di Harry prima dell’incoronazione, in modo da non distogliere l’attenzione sull’evento. Inoltre non sarebbe assurdo pensare che le domande dirette al re vengano impostate in maniera da non creare ulteriori polemiche, sollecitando risposte che difendano la reputazione della Corona senza attaccare direttamente Harry e Meghan.

D’altra parte i nomi dei duchi di Sussex non possono essere cancellati, né si può far finta che la coppia non esista, al di là della sua presenza o meno all’incoronazione. Una fonte ha dichiarato al Mirror: “Si stanno già attuando i piani riguardanti la copertura mediatica dell’incoronazione da parte della Bbc, che comprendono il profilo del sovrano”.