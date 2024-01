"Due p... che non ne posso più". Virale il video di Ornella Vanoni e Mara Venier insieme a San Silvestro

La notte di San Silvestro è ormai un ricordo lontano, ma sul web da giorni impazza il video che Mara Venier ha registrato insieme a Ornella Vanoni a pochi minuti dalla mezzanotte. Nel filmato le due donne salutano i fan sui social network, ma a fare impazzire il popolo della rete sono state le parole della cantautrice milanese che, con la sua solita travolgente ironia, non è riuscita a trattenersi neppure in occasione della notte dell'ultimo giorno dell'anno.

Mara Venier e Ornella Vanoni hanno trascorso l'ultima serata del 2023 insieme in Toscana. La conduttrice e la cantante sono state ospiti della festa in stile Broadway organizzata al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, una festa esclusiva e lussuosa, alla quale hanno preso parte anche altri volti noti come Renato Zero. Venier e Vanoni hanno cenato allo stesso tavolo, l'una al fianco dell'altra, e si sono immortalate in foto e video, che poi sono stati condivisi su Instagram dalla conduttrice veneziana. Uno di questi filmati, però, ha catturato l'attenzione dei loro follower e in poco tempo il video è diventato virale in rete.

Il video di Mara Venier e Ornella Vanoni

"Stiamo aspettando la mezzanotte", ha esordito Mara Venier riprendendosi con il cellulare e scatenando la replica diretta e senza filtri di Ornella Vanoni, che forse avrebbe preferito essere già a casa: "Due palle che non ne posso più". A quel punto la conduttrice è subito esplosa a ridere e ha cercato di coinvolgere la cantante: "Ma quando arriva la mezzanotte?". Ma la Vanoni non si è lasciata contagiare dall'entusiasmo e e tirato corto: "Quando arriva non cambia niente, domani è uguale a oggi. Solo tragedie". Augurando il buon anno ai suoi follower, Mara Venier ha pubblicato il video sulla sua pagina personale di Instagram e il filmato ironico in breve tempo ha collezionato migliaia di visualizzazione e centinaia di commenti divertiti.

"Ornella sei il mio mito… Aspettando mezzanotte... parole sante. Ornella mia quanto mi hai fatto ridere", ha scritto la conduttrice postando il filmato, che poi è stato ricondiviso decine di volte su Twitter e altre piattaforme social. E la risposta degli internauti non si è fatta attendere. "Ornella Vanoni un mito come sempre", ha scritto un utente, mentre un'altra ragazza commentava sotto al post: "Ornella il nostro guru per sempre! Sarcasmo, ironia e un pizzico di acidità; non ne sbaglia una". Tanti anche i vip - da Matano a Paola e Chiara - che hanno commentato divertiti il filmato degli ultimi istanti del 2023 della Venier con Ornella Vanoni.