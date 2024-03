"Accesso illegale alle cartelle cliniche". Scoppia il caso sul ricovero di Kate Middleton

"È stata commessa una grave violazione della sicurezza ai danni della principessa Kate". Così il tabloid britannico Mirror ha dato la notizia esclusiva sul caso che sta scuotendo il Regno Unito da ore. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, uno o più individui, che lavorano all'interno della London Clinic - la clinica dove la moglie del principe William si è sottoposta a un delicato intervento all'addome lo scorso gennaio - avrebbero cercato di accedere illegalmente alla cartella clinica di Kate Middleton. Un atto privato contenente dati sensibili della principessa ma anche le informazioni relative ai suoi problemi di salute, sui quali c'è la massima riservatezza.

Cosa è successo nella clinica

"La riservatezza di Kate è stata violata mentre era paziente presso la London Clinic a gennaio. Si dice che almeno un membro dello staff sia stato sorpreso mentre cercava di accedere agli appunti del 42enne", riferisce il Mirror, che ha raccolto la testimonianza di un insider dell'ospedale, dove da decenni si curano i membri della Royal family. Dunque, qualcuno che lavora all'interno della clinica avrebbe cercato di carpire informazioni sulle condizioni di Kate per rivenderle, forse, al migliore offerente vista l'attenzione mediatica scatenatasi attorno al misterioso intervento della principesse del Galles.

La violazione della privacy

Si tratta di una grave violazione della sicurezza per la quale la dirigenza della London Clinic ha aperto un'indagine interna volta a fare chiarezza sull'accaduto. "Quanto accaduto è incredibilmente dannoso per l'ospedale, data la sua reputazione senza macchia nel curare membri della famiglia reale. I dirigenti senior dell'ospedale hanno contattato Kensington Palace immediatamente dopo che l'incidente è stato portato alla loro attenzione e hanno assicurato che sarebbe stata condotta un'indagine completa", fa sapere il tabloid inglese. Il caso è scoppiato a poche ore di distanza dal ritorno in pubblico - seppure in forma privata - della principessa del Galles, che è stata filmata e fotografata insieme al principe William in una local farm di Windsor.

Le indagini delle autorità

Sul tentativo di sottrazione illegale della cartella clinica di Kate Middleton stanno indagando anche le autorità. Dall'Information Commissioner’s Office (ICO) hanno fatto sapere che è stata segnalata la violazione e che la polizia sta vagliando il caso in cerca di ulteriori informazioni. La violazione dei dati personali, infatti, è un reato penale soprattutto per coloro che lavorano nel servizio sanitario nazionale e privato. Accedere alle cartelle cliniche di un paziente senza il consenso del responsabile del trattamento dei dati dell'organizzazione è illegale.