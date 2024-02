E ora i Jalisse (e Loredana Bertè) dopo Sanremo sognano l’Eurovision

Sono 27 anni che non riescono a presentare una canzone al Festival di Sanremo. Neanche Amadeus nei suoi cinque anni come direttore artistico ha mai pensato di far tornare all’Ariston i Jalisse. Eppure il duo di artisti, grazie al successo di Fiumi di Parole (con cui vinsero la kermesse nel 1997), oggi vantano tanti fan sparsi in giro per la rete. E proprio quella hit che ancora oggi viene cantata e suonata con lo spirito di un tempo, è diventata un grande classico della musica pop. Il sogno di tornare alla ribalta, però, non è mai naufragato per i Jalisse e dopo che sono tornati proprio a Sanremo durante al finale della passata edizione del Festival, per il duo ora c’è la possibilità – seppur remota – di poter tornare sulla cresta dell’onda. E tutto questo grazie a Una voce per San Marino. Come riportano le agenzie stampa, infatti, i Jalisse entrano nel cast della kermesse che si svolgerà proprio nella Repubblica di San Marino. Se arrivano al primo posto? Potranno volare a Malmo per l’Eurovision.

Una ghiotta occasione per la band ma, nella kermesse indipendente di San Marino che due anni fa ha visto trionfare Achille Lauro, non saranno gli unici artisti in gara. I Jalisse si uniscono a 8 cantanti emergenti, designati dalle semifinali, e sette “big” a cui questa terza edizione di Una voce per San Marino ha deciso di dare l’accesso diretto per la sfida conclusiva. Ci sono gli inglesi Aime Atkinson e Aaron Sibley, La Rua, Marcella Bella che è fresca del suo successo con Tacchi a Spillo, Pago (sì, proprio lui) e un super-trio che affianca Corona, Ice Mc, W lady con il cameo di Dj Jad. I Jalisse non hanno una vittoria facile perché il nome che è sulla bocca di tutti è quello di Loredana Bertè. Grazie alla sua “Pazza”, brano che ha presentato a Sanremo e che ha convinto il pubblico come la critica, oggi sta facendo proprio furore in classifica.

E potrebbe essere proprio la Bertè a vincere contro i Jalisse, tanto da staccare al Teatro Nuovo Dogana il biglietto per la Svezia che gli è stato negato dal Festival di Sanremo. Una battaglia proprio all’ultima nota che accende i riflettori sulla kermesse di San Marino. Niente da fare per Annalisa e per Mahmood che erano in lista ma non hanno preso parte al festival. Sembra però che, a causa di diversi impegni promozionali, i due artisti non hanno potuto prendere in considerazione la partecipazione alla gara.