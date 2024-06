Quel retroscena sulla mamma di Chiara Ferragni. Spuntano dei cattivi rapporti con Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Sappiamo fin troppo bene tutto ciò che ha innescato l’esplosione del “pandoro-gate”. Il dato è tratto e lo si nota da tutto quello che è avvenuto nella vita personale e lavorativa di Chiara Ferragni che, nell’arco di qualche mese, si è vista togliere il titolo di influencer più amata degli italiani ma non è finita qui. Se la sua vita sentimentale con Fedez è a un punto di non ritorno – il rapper è stato già avvistato con altre donne -, anche la vita professionale della Ferragni non sta passando momenti idilliaci.

E' il sito Dagospia a segnalare di screzi tra Chiara e sua madre in merito alla gestione del suo matrimonio e anche delle società. Proprio negli ultimi giorni, le società sono passate sotto la direzione di Marina di Guardo che ha preso il posto di Damato, uscito di scena proprio nel pieno dello scandalo. Tutto è bene quel che finisce bene? Assolutamente no, perché come emerge dall articolo (notizie al momento non smentite) pare che Marina di Guardo già da tempo e ancor prima dello scandalo abbia cercato di intromettersi nella vita privata della figlia influencer.

Infatti, il ben informato sito sul mondo dello spettacolo, avrebbe scoperto che la madre di Chiara Ferragni avrebbe fatto pressioni sulla vita e sulla gestione della società ancor prima che scoppiasse il caso del pandoro. Ma non è tutto, pare che non sarebbero affatto idilliaci i rapporti tra Marina e Fedez. La causa di tutto questo non sarebbe legata al caso giudiziario ma i rapporti erano tesi da molto tempo. Infatti, i rumor raccontano di malumori e di litigate tra Marina e Fedez. E Chiara si sarebbe trovata nel bel mezzo di una faida, senza riuscire a capire da che parte stare. Si crede che la madre abbia spinto la figlia verso il divorzio prima ancora che il caso diventasse pubblico a dicembre del 2023. Se così fosse, Marina Di Guardo era stata profetica sul futuro della figlia oppure si trattava solo di intuito femminile?

Sta di fatto che i pettegolezzi remano contro le immagini che sono trapelare in rete.

La Di Guardo, almeno davanti le telecamere, ha sempre tessuto le lodi di Fedez senza mai mostrare cenni di odio o rancore verso di lui. Le indiscrezioni lanciate da Dagospia fanno pensare che laera in corso ormai da lungo tempo.