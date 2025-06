"Ecco perché canterò in Russia con Iva Zanicchi". Al Bano spegne le polemiche

La trasferta di Al Bano nella Russia di Vladimir Putin sta generando polemiche da tutte le parti. Perfino alcuni ambienti sociali, culturali e politici si sono spesi per criticare severamente l’operato del cantante italiano. In collegamento audio con La Volta Buona, però, Al Bano ha voluto spiegare per filo e per segno le motivazioni alla base della decisione di andare in Russia accompagnato da Iva Zanicchi.

In primis, Al Bano ci ha tenuto a descrivere ai telespettatori il viaggio con Iva Zanicchi. I due sono atterrati a San Pietroburgo per far parte del concerto e, ovviamente, onorare la musica italiana nell’Est. Poi, a stretto giro, è arrivato un commento sulla sua compagna di viaggio speciale. “Ci conosciamo da anni ma è come se la vedessi sempre per la prima volta”, ha sottolineato Al Bano facendo riferimento ovviamente a Iva Zanicchi.

Poi si è difeso dalle critiche che in questi giorni lo hanno travolto. “Chi critica è chi all’esterno e non conosce i fatti. Non sanno che in Russia noi siamo messaggeri di pace. È il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutto e tutti. Mi sento tale da sempre, anche perché sono nato nel 1943, quando ancora cadevano le ultime bombe della Seconda guerra mondiale. Mio padre mi ha parlato della sua prigionia e di chi moriva al suo fianco”, ha evidenziato il cantante andando a spegnere, forse una volta per tutte, le polemiche futili. Ecco spiegato, nella versione di Al Bano, perché si dovrà tenere l’importante concerto in Russia. Parole diverse rispetto a quelle pronunciate nel 2023 su Pupo. “Lui è libero di fare ciò che vuole, indubbiamente.

Bisogna però chiedersi se sia opportuno in questo momento andare a fare la star in Russia. Quando sarà il momento opportuno, sarò ben felice di fare due concerti per festeggiare la pace. Uno a Kiev e uno nella Piazza Rossa di Mosca”, aveva detto Al Bano.