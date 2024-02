"Ecco perché ce l'ho con lei". Fedez rivela le ragioni dello scontro con Selvaggia Lucarelli

Il modo di porsi di Selvaggia Lucarelli le ha fatto collezionare numerose antipatie. Tra i suoi "avversari" più noti, da qualche anno, c'è anche il rapper Fedez. Tra i due non è mai corso buon sangue, come testimoniano le frequenti sortite della giornalista nelle sue storie social in cui non ha mai mancato di "fare le pulci" anche alla coppia di City Life. Ma c'è un preciso momento in cui il rapper ha deciso che la misura, per quanto lo riguarda, era colma. E ciò non è accaduto, come potrebbero immaginare i più, quando la giornalista ha dato il via alla sua personale inchiesta sul pandoro Balocco, che ha poi portato a quelle "ufficiali" dell'Antitrust e della procura di Milano.

Nella puntata di "Muschio Selvaggio" che sarà online lunedì 19 febbraio alle 12:00 e che tra gli ospiti annovera Marco Travaglio, direttore de "Il Fatto Quotidiano", e Daniele Capezzone, direttore editoriale del quotidiano "Libero", il rapper spiega che a non essergli piaciuto è il dubbio sollevato da Lucarelli e da Doe, un'altra giornalista, sulle maggiori possibilità di cura alle quali ha avuto accesso. " Quando ha fatto un'inchiesta sulle mie uova di Pasqua, mi ha accusato di aver compiuto cose poco trasparenti e ha contattato l'azienda produttrice delle uova di Pasqua. Per deontologia, un giornalista avrebbe dovuto sentire anche me o una persona che mi rappresenta. Lei non lo ha fatto, quando glielo ho fatto notare mi ha detto che non era tenuta a sentirmi e ha detto che avevo cambiato le cose in corsa... ", ha ricordato Fedez nel corso della puntata, sulla base delle anticipazioni riportate da Adnkronos.