"Non si possono toccare". Selvaggia Lucarelli a gamba tesa sui Ferragnez

Continua lo scontro a distanza tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. L'argomento del contendere è la pubblicazione da parte del marito di Chiara Ferragni della registrazione di una seduta di psicoterapia effettuata subito dopo aver scoperto il tumore al pancreas. In quell'audio, il rapper parla della sua paura di morire e di quella di non essere ricordato dai propri figli. Ansie legittime e comuni a molti che affrontano quel percorso, che sono però state prese di mira dalla giornalista, che ha contestato a Fedez un tentativo di spettacolarizzare anche questo aspetto così intimo e personale della sua vita. Senza mai nominarla, intervistato a R105 su questa vicenda, il marito della Ferragni ha citato una celebre frase di George Bernard Shaw: " Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace ".

In un lungo articolo pubblicato sul quotidiano Domani, Selvaggia Lucarelli smonta la costruzione di Fedez sulla possibilità che quella condivisione possa essere d'aiuto ad altri e la derubrica a mero " contenuto ". Non usa mezze parole quando solleva ciò che lei ritiene un velo di ipocrisia, scrivendo nel suo articolo che " non c’era bisogno di ammantare di filantropia il gesto, di scomodare il tema della normalizzazione, di raccontarci che la condivisone è stata pensata per gli altri. Per i malati. Fedez ha caricato quel video per se stesso ".

Nella sua intervista radiofonica, Fedez ha spiegato che " le persone non fanno le cose per un solo motivo, le persone si mobilitano per una serie di motivazioni. Ovvio che in quello che ho fatto c'era anche la voglia di avere una carezza pubblica o di voler esorcizzare il male che ho provato, c'era questo ma c'era anche dell'altro. Quindi oggi leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un coglione ".

Ma la questione dell'audio è piuttosto controversa, anche per i terapeuti. C'è chi appoggia l'iniziativa di Fedez e chi non la condivide. Selvaggia Lucarelli ha raccolto diverse testimonianze sui social da parte di esperti che hanno criticato l'esposizione del rapper, ma che hanno deciso di parlare solo dopo l'esternazione critica della giornalista. Per la Lucarelli, infatti, attorno ai Ferragnez esiste una cortina che li rende quasi "intoccabili" per " il loro peso mediatico e tutto quello che ne deriva in termini di buoni rapporti di convenienza e perché questo ha portato a una (quasi) totale assenza di analisi critica della loro comunicazione ".