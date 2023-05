"Ecco perché non giro più film". Emma Watson si confessa: cosa fa oggi

Meg March. È questo l'ultimo ruolo che Emma Watson ha ricoperto al cinema (in "Piccole Donne" di Greta Gerwig). Era il 2018 e da allora l'attrice inglese è sparita. Un addio al mondo dello spettacolo avvenuto in sordina, che oggi la Watson descrive come una pausa di riflessione, che dura ormai da cinque anni. " Non ero molto felice, se devo essere onesta. Penso di essermi sentita un po' in gabbia ", ha confessato Emma nell'intervista rilasciata al Financial Times, la prima dopo la scomparsa dalla scena pubblica.

Emma Watson: cosa fa oggi

Svestiti i panni di attrice, Emma Watson, 33 anni compiuti lo scorso aprile, ha deciso di dedicarsi ad altre passioni come quella per la regia, curando e realizzando una campagna pubblicitaria per Prada, di cui è Ambassador da due anni. Si è ritagliata del tempo per seguire un corso di scrittura creativa all'università di Oxford e ha aperto una distilleria di gin organico "Renais" (rinascita, ndr) insieme al fratello Alex in Francia, dove la famiglia dell'attrice produce vino da tre decenni. Una nuova vita, insomma, lontana da quel clamore mediatico e dalle telecamere, che l'hanno resa celebre negli otto film di Harry Potter.

"Gli anni di Harry Potter sono stati difficili"

Emma Watson ha solo dieci anni quando esordisce sul set del primo Harry Potter, nel ruolo della streghetta Hermione Granger. La saga conquista il pubblico sin da subito e la pressione comincia a farsi sentire. " La cosa che ho trovato davvero difficile è stata che dovevo uscire e vendere qualcosa su cui non avevo davvero controllo", ha spiegato nell'intervista al Financial Times, parlando delle domande dei fan e dei giornalisti, che all'epoca volevano conoscere ogni aspetto della saga : "Dovevo essere il volto e la portavoce di cose e temi, in cui non ero stata coinvolta nel processo creativo. Lo trovavo frustrante ".

Il ritorno al cinema