Ecco a quanto è stata venduta Villa Matilda, luogo dei sogni dei Ferragnez

Negli ultimi giorni, molte persone hanno cominciato a sperare in un possibile riavvicinamento tra Chiara Ferragni e Fedez. A partire dal "mi piace" che l'imprenditrice digitale aveva messo sotto il post in cui il rapper diceva addio alla nonna, sui social si erano diffusi i pettegolezzi secondo cui, dopo la separazione tutt'altro che amichevole, i due avrebbero trovato un nuovo equilibrio che, a sua volta, aveva portato a un possibile riavvicinamento. Ma tra frecciatine lanciate dalla Ferragni, passando per il sospetto flirt di Fedez con la cantante Clara, sembra ormai confermato che i Ferragnez abbiano preso strade diverse e lontane tra di loro. Una conferma che arriverebbe anche dalla vendita di Villa Matilda. Con una superficie di 400 metri quadrati di interni e ben mille di esterni, Villa Matilda è caratterizzata anche dalla presenza di una piscina a sfioro e di una darsena privata. Una vera e propria oasi privata che avrebbe permesso ai due "influencer" di vivere il loro rapporto in completa privacy e che ora era diventata un fardello di cui liberarsi.

Come riporta Today, la villa sul lago di Como, diventata rifugio e alcova per la coppia allora felice, sarebbe stata venduta a una cifra da capogiro, dopo mesi di stallo in cui è rimasta ferma nel mercato immobiliare. La dimora, arredata dalla stessa Chiara Ferragni e dedicata alla memoria della cagnolina morta il 28 luglio 2023 a 13 anni, sarebbe stata gestita dall'agenzia immobiliare Lionard, che nel settore è nota proprio per la compravendita di immobili di lusso. Qualche mese fa, sul web si era diffusa anche la voce che tra i possibili acquirenti della villa ci fosse la cantante Rihanna. La notizia era stata commentata dall'entourage di Fedez, che tuttavia si era limitato a dire che " non ci sono novità". Una dichiarazione fredda e standard, che non rappresentava né una conferma nè una smentita del pettegolezzo, al punto che oggi è lecito chiedersi se l'affare si sia concluso proprio con la popstar diventata famosa grazie al brano Umbrella e che ormai milita anche nel mondo del make up con la sua azienda Fenty Beauty. Prima di poter scoprire chi ha comprato la villa, tuttavia, è interessante scoprire a quanto essa sia stata venduta.

Secondo una fonte riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia - che avrebbe dovuto accompagnare possibili acquirenti a vedere la casa in vendita, salvo poi scoprire che la villa non era più disponibile - Villa Matilda sarebbe stata venduta per ben tredici milioni di euro. Si tratterebbe di una cifra che va oltre le speranze di Chiara Ferragni e Fedez.

Qualche mese fa, infatti, sempre Today aveva riportato l'indiscrezione che i Ferragnez avevano messo in vendita Villa Matilda per 10 milioni di euro, dopo averla pagata la metà. Sebbene la vendita sia stata effettuata sotto la dicitura di "trattativa riservata", pare che la ex coppia ci abbia guadagnato parecchio.