"Solo il 14% di possibilità". Una cura americana riaccende le speranze per Eleonora Giorgi

" Le cure mi tolgono sempre più energie ". Così Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua battaglia contro il cancro nell'intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Dopo essere stata ospite a Verissimo, l'attrice si è confessata sulle pagine della rivista, svelando di essere in una fase delicata della sua lotta contro il tumore al pancreas, malattia che le è stata diagnosticata nel novembre del 2023.

Negli scorsi mesi Eleonora Giorgi si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas scoperto un anno fa. A seguito dell'operazione l'attrice ha affrontato un lungo ciclo di chemioterapia ma le metastasi si sono comunque diffuse in altre parti del corpo. " Sono arrivate delle “sorpresine”, per tre mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente", aveva confessato a inizio settembre parlando con Silvia Toffanin. Da qui la scelta di provare una nuova cura sperimentale negli Stati Uniti.

La nuova cura americana

" Una clinica americana ha trovato una chiave d'accesso per questo tumore. Non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che per me c'è il 14% di possibilità. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo ", ha dichiarato l'attrice al settimanale DiPiù, parlando della cura sperimentale che viene portata avanti dall'MD Andersen Cancer Center di Houston. Alcuni campioni ematici dell'attrice sono stati inviati in America per capire se il male che l'ha colpita rientra nei casi trattabili con il nuovo metodo, ma intanto l'attenzione della Giorgi è rivolta alla sua famiglia e al suo nipotino.

L'amore di Ciavarro e la lettera al nipote

A sostenerla in questa durissima battaglia ci sono i figli Paolo e Andrea, le nuore ma anche l'ex compagno Massimo Ciavarro. L'attore si è schierato al fianco dell'ex moglie sin dalla diagnosi. "Lui mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata. Massimo deve esserci per Paolo un domani, è il suo compito questo e lui lo sa ", ha detto commossa Eleonora Giorgi. Eleonora Giorgi continua a combattere ma il suo pensiero è rivolto soprattutto al nipote, il figlio di Paolo e Clizia Incorvaia. " Se non ce la farò ho paura di essere dimentica dal mio piccolino, dal mio Gabriele.

Voglio scrivergli una lettera per farmi ricordare anche quando sarà grande

Lui è capriccioso, ascolta solo me, come farà?", ha dichiarato l'attrice, confessando di voler lasciare un ricordo tangibile al nipote: "".