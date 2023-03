Elettra Lamborghini in dolce attesa? È virale il video sui social

In pochissime ore ha raggiunto quasi 4 milioni di visualizzazioni, diventando in poco tempo virale, il video postato da Elettra Lamborghini su TikTok che vede la cantante esultare poiché scopre di non essere incinta. Nonostante Elettra Lamborghini e il dj Afrojack, infatti, siano sposati da quasi tre anni e il loro è un amore che duri da quasi cinque, a giudicare dal video postato, sembrerebbe che la gravidanza sia ancora una cosa parecchio lontana.

Il video su TikTok

Nella clip pubblicata dalla Lamborghini su TikTok, la cantante comunica ai suoi follower la gravidanza “scampata” e si mostra esattamente nel momento in cui, dopo essere stata in bagno per qualche secondo, si accorge di avere il ciclo mestruale che era in ritardo di una settimana. Ripresa all’uscita dalla toilette, esulta intonando una canzone religiosa: “Ti ringrazio mio signore non ho più paura...” , queste le parole nel testo del brano. Nella didascalia che accompagna il filmato, Elettra ha scritto: “Quando dopo una settimana di ritardo, ti arriva il ciclo”. E poi ha aggiunto: “Tagga un’amica in pericolo”.

Sono stati tantissimi i commenti ricevuti da Elettra sotto il video in questione e, in particolare, in molte hanno condiviso lo stato d’animo della cantante, approfittando del video della Lamborghini per raccontare le proprie esperienze personali con leggerezza. Qualcuno ha scritto: "Mi è saltato per 2 mesi per lo stress e il fatto che non arrivasse mi stressava ancora di più e il fatto che fossi stressata me lo ritardava di più", oppure: "Siamo tutte nella stessa situazione??? Ora posso stare più tranquilla!".

Il desiderio di maternità ancora lontano della Lamborghini

A quanto pare, stando alla sua reazione, l’ipotesi della maternità – almeno per il momento - è ancora molto lontana per Elettra che, d’altronde, non lo ha mai nascosto. Era stata proprio la stessa Lamborghini a raccontare in un’intervista a Dipiù Tv di non sentirsi ancora pronta a diventare madre: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.

L’amore di Elettra Lamborghini e Afrojack

L’amore tra Elettra e Afrojack è nato, come spesso ha raccontato la cantante, durante un festival musicale, l’Home Festival, tenutosi a Treviso fra agosto e settembre del 2018. Quella sera, la cantante si sarebbe esibita con Pem Pem, una delle sue hit più conosciute, mentre, Afrojack avrebbe messo un po’ di musica con uno dei suoi scatenati dj-set. La scintilla, quindi, era scattata nel backstage dove i due si sono visti per la prima volta. Il 26 settembre 2020, la cantante dei tormentoni estivi e il dj olandese di fama internazionale sono convolati a nozze. Tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele, ma al momento, l’idea di un bambino pare essere una cosa davvero lontana.